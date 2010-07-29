Азаров и Тигипко выдали две разные версии, куда пойдут деньги МВФ

На покрытие дефицита Государственного бюджета планируется направить порядка 20% от общей суммы кредита МВФ, остальные средства необходимо будет израсходовать на серьезные программы модернизации экономики, в том числе на программу по энергосбережению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам.

Он высказал надежду, что в следующем году в Украине существенно сократится потребность использовать кредитные средства для погашения дефицита бюджета.

«Мы надеемся, что в следующем году мы все меньше и меньше будем тратить ресурсов и кредитов на погашение дефицита бюджета, а все больше будем направлять на программы развития нашей страны. Мы такую траекторию для себя наметили, исходя, прежде всего, из масштабности тех задач, которые сейчас перед нами стоят», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что 2010 год - это год выхода из кризиса и поэтому правительство вынуждено расходовать деньги на покрытие дефицита Госбюджета, бюджета НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования».

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.

Сегодня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в комментарии УНИАН заявил, что МВФ согласился выделить из общего объема кредита в 15,15 млрд долл. США на покрытие дефицита госбюджета лишь 2 млрд долл., причем, эти средства могут быть использованы лишь для бюджета текущего года.

«Согласно условиям программы сотрудничества, Украина получит 2 млрд. дол. США на покрытие дефицита бюджета 2010 года. Но уже со следующего года все без исключения средства будут направлены лишь на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины», - сообщил С.ТИГИПКО.

Направление средств на пополнение резервов, отметил вице-премьер, позволит, прежде всего, стабилизировать национальную валюту и станет основанием для последующего развития финансового сектора государства.