Такой дыры в бюджете еще не было в истории страны

Наверное, многие еще помнят, как в течение всего 2009 года и в начале нынешнего (до выборов) представители Партии регионов и, в том числе, их «теневое правительство» убеждали соотечественников, что у них имеется будто бы очень умная антикризисная программа, и что как только они придут к власти, то сразу же приведут ее в действие, вследствие чего кризис будет быстро преодолен. Об этом часто, с важной миной на лице, рассказывали и сам Янукович, и Азаров, и Акимова, и Ефремов, и многие другие теперешние высокие руководители. Сегодня уже впору поинтересоваться у названных выше господ: а где же обещанное?..

Каждый может сейчас увидеть воочию – никаких реальных экономических реформ не только до сих пор не запущено, но нет даже и намеков в этом аспекте на отдаленную перспективу. Оставалась слабая надежда на восхваляемый авансом командой Януковича Налоговый кодекс – как на единственный из готовящихся новой властью документов, который с натяжкой можно было причислить к реформаторским в сфере экономики. Однако теперь стало понятно, что поспешно проголосованный в первом чтении парламентской коалицией проект данного документа сделан крайне непрофессионально и представляет большую опасность для бизнеса.

Оппозиция и независимые эксперты начали критиковать проект Налогового кодекса с первых же дней после его обнародования, а в конце минувшей недели были озвучены конкретные претензии к нему еще и Банковой – их огромное количество. Причем, речь идет не о каких-то мелких придирках к неправильно расставленным запятым. На 17 страницах текста содержится множество рекомендаций к статьям, главам и даже целым блокам кодекса с формулировками «изъять», «полностью отменить», «сократить», «полностью исключить» и т.п. «Проект состоит из искусственно объединенных, без надлежащей проработки, законодательных актов… Проект Налогового кодекса Украины требует не только существенной технико-юридической проработки, но и принятия политического решения относительно возможности его поддержки во втором чтении и дальнейшего подписания президентом страны», - такие неутешительные выводысделали в администрации президента о качестве документа под авторством Азарова и Тигипко.

Стоит заметить, что в связи с появлением вышеприведенных резких вердиктов Банковой также возникают недоуменные вопросы. Во-первых, где же была президентская администрация раньше? Ей что, кто-то не давал принимать участие в разработке Налогового кодекса или ее рекомендации в правительстве нагло игнорировали? Во-вторых, а как там насчет «сплоченной команды» и «действенной вертикали»?..

Как бы то ни было, но на сегодня уже всем очевидно, что «реформаторский» Налоговый кодекс в действительности оказался даже хуже, чем пустышка. И что с ним будет дальше – никому не известно!

Впрочем, налоговики под новым руководством не стали дожидаться усиления своих полномочий, предполагаемого нормами упомянутого проекта Налогового кодекса, а, не мешкая, приступили к реальному «закручиванию гаек» по отношению к бизнесу. Как уже стало известно общественности, руководство Государственной налоговой администрации выдало неофициальное распоряжение установить максимально возможную налоговую нагрузку на все предприятия.

В частности, перевыполнение плана сборов налогов в июне, о котором сообщил на днях председатель ГНАУ Александр Папаика, объясняется, как утверждает "Зеркало недели", неофициальным распоряжением руководства налоговой устанавливать обязательность привязки сбора налогов со всех предприятий для налоговых администраций на всех уровнях и для всех видов бизнеса к отраслевому коэффициенту, то есть к максимальным показателям нагрузки на наиболее крупных налогоплательщиков отрасли. Речь идет, по сути, о налоге с оборота, которого в Украине, как известно, официально не существует.

В этом плане нужно сказать, что практика использования отраслевого коэффициента в качестве ориентира существовала в ГНАУ и раньше, но шоком для предпринимателей сейчас стали масштабы этого явления. Ранее налоговики «наезжали» из-за низкого показателя налоговой нагрузки только на крупные корпорации, однако теперь высокий коэффициент налоговой нагрузки с оборота стал реальностью также для среднего и малого бизнеса. Такие жесткие меры, в принципе, могут поспособствовать росту поступлений налогов в казну в краткосрочной перспективе, но затем многие предприниматели прекратят свою деятельность вообще, а значительная часть бизнеса уйдет в тень.

Однако даже на начальном этапе усиленного давления на бизнес новая власть практически не добилась улучшения ситуации. Так, в июне налоговикам удалось перевыполнить план всего на 0,5 млрд. грн. (при этом по сравнению с июнем 2009 года предприятиям недоплатили около 2 млрд. грн. возмещения НДС), таможенники же недобрали очень много- порядка 3,2 млрд. грн.

А недавно стали известны бюджетные показатели за май, которые, выражаясь мягко, очень сильно удручают. Министерство финансов сообщило, что дефицит госбюджета Украины в названном месяце составил 11,431 млрд. грн. (!) – такого огромного месячного дефицита еще не было в истории страны! При этом доходы госбюджета в мае составили 19,515 млрд. грн., что на 13,7% меньше, чем в апреле. Справляется же пока что с ситуацией правительство Азарова лишь за счет наращивания неслыханными темпами внутренних и внешних долгов.

Еще одним своим экономическим достижением команда Януковича называет фиксирующийся Госкомстатом с начала года рост промышленного производства и ВВП. Однако с этим утверждением в части имени «виновника торжества» нельзя согласиться.

Да, действительно, промышленность показала в первом квартале увеличение на 10,8% к соответствующему периоду прошлого года, а ВВП вырос на 4,9%. Однако заслуга в этом никак не нового правительства, а предыдущего – поскольку Азаров возглавил Кабмин только в марте. Начиная же с апреля, хвастаться новому правительству показателями, в частности, по промышленности (по ВВП ежемесячной статистики нет) не приходится. Так, в апреле к марту промышленное производство в целом сократилось на 1,8%, а в мае оно упало к апрелю на 2,4%.

В частности, в мае по отношению к предыдущему месяцу произошло снижение по: производству кокса и продуктов нефтепереработки – на 24,6%; обработке древесины и изготовлении изделий из древесины – на 10,1%; химической и нефтехимической промышленности – на 5,0%; легкой промышленности – на 3,9%; целлюлозно-бумажному производству – на 1,0%; металлургическому производству – на 1,9%; машиностроению – на 2,7%. Причем, наверняка в июне имело место сокращение промышленного производства к предыдущему месяцу уже третий месяц подряд (этих данных пока нет). Более того, если не в июне, то в последующих месяцах вполне возможно падение по промышленности даже к соответствующим месяцам прошлого года. Показатели по ВВП поведут себя соответствующим образом.

Неудачи новой власти в экономике вообще и с реформами в частности видят не только отечественные, но и иностранные эксперты. Знаковыми в этом плане стали озвученные в минувшую субботу представителями Международного валютного фонда условия предоставления финансовой помощи Украине. Они, с одной стороны, хотя и объявили о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине займа на сумму 14,9 млрд. долл., но, с другой стороны, подчеркнули, что эта договоренность еще подлежит одобрению со стороны менеджмента МВФ и Совета директоров МВФ. «Ожидается, что Совет директоров МВФ рассмотрит этот вопрос в конце июля, после того, как будут приняты законодательные изменения, касающиеся бюджета и финансового сектора», - объяснил руководитель Миссии МВФ по Украине Танос Арванитис.

То есть, если называть вещи своими именами, никакого решения на самом деле еще не принято, и этот вопрос будет рассматриваться в МВФ не раньше конца текущего месяца – по результатам деятельности украинской власти. Кроме того, руководство МВФ дает упомянутым заявлением четко понять, что оно не верит обещаниям команды Януковича-Азарова, настаивая на том, что «сначала стулья, а потом деньги»…

Михаил Маркелов