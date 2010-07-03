МВФ согласился дать Украине 14,9 миллиардов долларов

Международный валютный фонд объявляет о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине займа на сумму 14,9 млрд. долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, переданном агентству УНИАН.

«Миссия и органы власти Украины достигли договоренности относительно экономической программы, поддержку которой возможно было бы предоставить в рамках «Соглашения стенд-бай», на общую сумму, эквивалентную 10 млрд. СПЗ (14,9 дол. США), рассчитанной на два с половиной года. Договоренность, достигнутая с органами власти Украины, подлежит одобрению со стороны менеджмента МВФ и Совета директоров МВФ. Ожидается, что Совет директоров МВФ рассмотрит этот вопрос в конце июля, после того, как будут приняты законодательные изменения, касающиеся бюджета и финансового сектора”, - сказал сегодня в завершение визита в Киеве руководитель Миссии МВФ по Украине Танос АРВАНИТИС.

Как отмечается в сообщении, цель экономической программы властей Украины – обеспечить усиление фискальной и финансовой стабильности, продвижение во введении структурных реформ и направить Украину путем стабильного и сбалансированного роста.

“Среди направлений экономической политики, предусмотренной программой, необходимо отметить корректировку фискальной ситуации, направленную на ограничение дефицита консолидированного бюджета до 5,5% ВВП в 2010 году и 3,5% ВВП в 2011 году, имея целью обеспечить неуклонное сокращение государственного долга”, говорится в сообщении.

Кроме того, корректировка фискальной ситуации должна быть обеспечена благодаря структурной реформе системы налогообложения и социальной защиты, более рациональному планированию расходов в соединении с усилиями, направленными на улучшение администрирования налогов. В бюджете предусмотрены дополнительные ресурсы для обеспечения защиты самых бедных слоев населения.

«Реформы финансового сектора сосредоточены на возобновлении здоровой банковской системы, в том числе за счет обеспечения адекватного уровня капитализации банков и усиления независимости Национального банка Украины”, - сказал руководитель миссии.

Что касается реформ топливно-энергетического комплекса, то они будут способствовать укреплению газового сектора и улучшению финансовой позиции НАК «Нафтогаз Украины», ограничивая дефицит НАК «Нафтогаз» до 1% ВВП в 2010 году и обеспечивая его сбалансированную финансовую позицию в 2011 году с одновременной защитой наиболее уязвимых групп населения.

“Реформы в области законодательства будут направлены на модернизацию экономики и улучшение среды для предпринимательской деятельности, возобновление активного экономического роста в следующие годы», говорится в сообщении.

Напомним, миссия экспертов МВФ посетила Киев в период с 21 июня по 3 июля с целью обсуждения экономической политики, реализация которой могла бы быть поддержана в рамках «Соглашения стенд-бай» между Украиной и МВФ.