Русские поучаствуют в модернизации ГТС, если смогут украсть на этом не меньше, чем запланировали на Южном потоке

Газпром и Россию интересуют проекты с максимально возможными инвестициями, максимальными затратами. (Отсюда появился Южный поток). Чем больше инвестиционная емкость проекта, тем больше возможностей сравнительно легально перекачать деньги из бюджета проекта и из корпоративного бюджета того же Газпрома в частные карманы, используя оффшоры…

О том, что украинская власть продолжает переговоры с Россией «мучительно» пытаясь найти «дешевый газ», общество узнает лишь по косвенным признакам. По отголоскам визитов российского вице-премьера Игоря Шувалова, по отрывочным комментариям, по внезапно случившемуся частному визиту нашего нового Президент в Москву, который, поехав крестить ребенка, заодно встретился с Президентом России и покатался на его «Победе». Хотя понятно, что визит главы державы выглядит визитом по вызову, а Шувалов был эмиссаром, передавшим вызов.

Но наиболее симптоматичным мне показалось высказывание премьер-министра Украины Николая Азарова. Оно касалось стоимости проекта модернизации ГТС. Николай Янович сказал, что это должен быть трехсторонний проект модернизации, при участии РФ, Украины и Европейского Союза. При этом затруднился назвать сумму, необходимую для модернизации, сказав, что сумму не просчитывали, но это будут миллиарды долларов.

Туманный ответ о сумме, и формулировка «трехсторонний проект» позволяет мне предположить свою версию хода переговоров и намерений сторон.

Премьер-министр Азаров не зря не называет цифр. В Брюсселе 23 марта 2009 года было подписано Совместное заявление по результатам Совместной Украина – ЕС международной конференции по модернизации газотранзитной системы. На основании мастер-плана, представленного ГК «Укртрансгаз» в Брюсселе, общая сумма инвестиций, которая предполагалась в рамках реализации по 5 базовым направлениям, эта сумма составляла 3,0185 миллиарда долларов. Конечно, сумма была не окончательной, в процессе бизнес-планирования над каждым проектом эти цифры были бы уточнены. Но в целом упомянутая сумма дает представление о минимально необходимой сумме инвестиций.

На Брюссельской конференции, напомню, были представлены такие банки, как Всемирный, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский Инвестиционный банк, которые имеют достаточно четкое представление, что нужно украинской газотранзитной системе.

Российская сторона на протяжении всего 2009 года называла разные цифры, необходимые для этой цели, и все они существенно отличались от сумм, озвученных в Брюсселе. К примеру, российский министр энергетики озвучивал цифру в 10-12 млрд. евро. В конечном счете, судить о масштабе реальных цифр можно только после серьезного международного независимого аудита. Причем аудита, который был бы выполнен отнюдь не Нафтогазом или Газпромом, а компанией, которая никак не связана даже с европейской стороной. Тут логичнее было бы взять канадскую или австралийскую кампанию, которые дистанциированы от всех трех сторон, поставщика, потребителя или транзитера. В этом смысле оперировать какой-то цифрой можно, когда четко ясна задача. Все зависит от того, как ставятся рамки задачи. Судите сами насколько существенно различие в постановке задачи: модернизация газоТРАНЗИТНОЙ системы или модернизация газоТРАНСПОРТНОЙ системы.

В Брюсселе речь шла только о модернизации газотранзитной системы - только системы транзитных магистральных трубопроводов, по которым через территорию Украины идет транзит газа в страны ЕС. Если же говорить о модернизации газотранспортной системы, то это включает и модернизацию сети трубопроводов, которая работает на поставку газа из России в Украину, и той сети, которая обеспечивает газораспределение по всей территории Украины. А газораспределительных сетей у нас почти на порядок больше, чем магистральных трубопроводов. И это будут совершенно другие цифры.

Но, даже оставаясь в рамках модернизации транзитных мощностей, можно приводить цифру в 5,55 млрд. дол. США, если включить в этот проект трубопроводы Торжок – Долина и Новопсков – Ужгород, включая приснопамятный проект Богородчаны – Ужгород. Однако, вряд ли это имеет в виду российская сторона, когда называет существенно более высокие цифры стоимости модернизации украинской ГТС.

Сейчас в процессе закулисных общений, украинская сторона ставит во главу угла вопрос «втюхивания» магистральных транзитных газопроводов России через консорциум. И это рассматривается, как вариант, который должен предохранить украинскую ГТС от Южного потока и гарантировать более дешевые цены на газ. Вариант, при котором стоимость модернизации газотранзитной системы составляет 2,5-3 млрд.дол., российскую сторону не устраивает.

Казалось бы, Украина прельщает российских и европейских партнеров малыми затратами (по сравнению с обходными газопроводами) на модернизацию нашей газотранзитной системы. И налицо преимущество украинского пути транспортировки газа в Европу. На самом деле, это выглядит преимуществом только для европейских компаний и банков. Но для российской стороны и Газпрома это не преимущество. Это большой минус.

Газпром и российское политическое руководство интересуют проекты с максимально возможными инвестициями, максимальными затратами. (Отсюда появился Южный поток). Чем больше инвестиционная емкость проекта, тем больше возможностей сравнительно легально перекачать деньги из бюджета проекта и из корпоративного бюджета того же Газпрома в частные карманы (через оффшорные зоны) топ-менеджмента Газпрома и политических фигур на самом высоком уровне, которые будут поддерживать этот проект. А попросту говоря: чем больше затраты, тем больше и проще можно украсть. Поэтому, если Украина заявила бы, что проект модернизации газотранзитной системы Украины обойдется в 18 миллиардов евро, то Газпром свернул бы проект Южный поток, и с удовольствием переключился бы на проект модернизации ГТС Украины. Естественно, при условии гарантий с украинской стороны, что им удастся в рамках реализации этого проекта «стырить» суммы, запланированные в рамках Южного потока, то есть не меньше 40%. А поскольку таких денег нет ни у украинской стороны, ни у Газпрома, то, очевидно, что на нужную сумму будут набраны кредитные ресурсы. Что-то будет сделано, что-то украдено, а долговые обязательства будут повешены на Украину. Консорциум по модернизации в данном случае является рабочим механизмом в реализации такого возможного проекта.

Еврокомиссия, МБРР, ЕБРР и ЕИБ вряд ли будут участвовать в такой авантюре. Но найдется немало коммерческих банков и оффшорных компаний из Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии которые захотят поучаствовать и получить свою порцию пирога.

Почему есть основания выдвигать такую гипотезу?

Для этого достаточно посмотреть на затраты, которые в реальном режиме несет Газпром на строительство газопровода в южном регионе России, это газопровод Джубга - Лазаревское - Сочи. По информации EEGAS, получается, что стоимость одного километра готового трубопровода 3,3 миллиона евро – столько нужно Газпрому, чтобы построить обычный трубопровод смешанного прохождения, который прокладывается по достаточно равнинной прибрежной акватории, с очень средним уровнем технологической сложности. Если взять для сравнения Норд Стрим, который является подводным трубопроводом и имеет более серьезные технологические сложности, то там один километр будет обходится в 3,1 миллиона евро. К слову, проект того же подводного Трансадриатического газопровода, имеет стоимость одного километра - 2,9 миллиона евро. Достаточно красноречивые цифры. То есть, априори более сложные морские трубопроводы в случае с Россией стоят дешевле, чем российский обычный. Любопытно, что если посмотреть на изначальную смету проекта Джубга-Лазаревское-Сочи, то 1 километр должен обойтись не более, чем в 1,2 миллиона евро. То есть, российский проект вырос в цене в 2,7 раза. Очевидно, на сумму, которая пошла в чьи-то карманы.

Позиция украинской стороны сейчас состоит в том, чтобы не занимать никакой позиции. В Брюсселе говорить, что делаем модернизацию в соответствии с Брюссельской декларацией, ехать в Москву, чтобы говорить, что и вас тоже приглашаем. И сидя в Киеве, публично объяснять, что приглашаем к модернизации всех. Иногда создается впечатление, что за этим скрывается хитрая стратегия. Но речь не идет о стратегии, идет закулисный торг о суммах будущих откатов и объемах денег, которые будут украдены и распределены между «изголодавшимися». Какой вариант модернизации будет избран в качестве рабочего? Тот, который даст максимальный откат на карман.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра Номос