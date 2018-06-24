Михаил Гончар: чтобы поломать договоренности Украины и ЕС, Россия использует весь свой джентльменский набор

Россия жестко отреагировала на подписание газовой декларации ЕС и Украины. Как следствие, Путин и Медведев отложили визит в Москву украинского премьер-министра Тимошенко. В российской прессе появился ряд возмущенных высказываний о том, что Украина собирается обходиться без Москвы (но каковы будут последствия - подумайте, мол) и что Россия в таком случае обойдется без Украины и даже без ЕС (и это как бы без проблем).

Прокомментировать декларацию и последовавшие события УНИАН попросила директора энергетических программ центра НОМОС Михаила Гончара.

Михаил Михайлович, станет ли декларация о модернизации ГТС с участием европейских партнеров тем шагом, который установит прозрачные правила в нефтегазовом секторе? И если декларация воплотится в реальные проекты, смогут ли перевести дух все, кто боялся, что нашу газовую трубу будет контролировать Россия?

Всякий путь начинается с первого шага. Документ по итогам конференции - начало длинного пути. То, что подписано, это лишь декларация. Когда это будет переведено в форму конкретных проектов в рамках реализации большого проекта под названием «Модернизация украинской ГТС», когда будут определены соответствующие источники и механизмы, тогда мы будем говорить о том, что сделан второй шаг. И лишь когда эти проекты будут реализованы, можно будет говорить, что наступило новое качество для нашей нефтегазовой сферы. До этого источать оптимизм было бы преждевременным. Мы понимаем, насколько непростые задачи стоят. И путь, определенный в рамках декларации, не будет усеян розами. И мы уже видим по жесткой реакции России и по поведению украинской оппозиции, насколько неоднозначным и сложным будет этот путь. И нельзя знать точно, как будут развиваться процессы в случае смены правительства и смены Президента.

К сожалению, постоянные украинские проблемы смены власти и смены курса - это то, что и не дает возможности Украине развиваться. Неважно, о чем идет речь, о приватизации ГТС или о чем-то другом. Мы всегда делаем работу с нулевой суммой. Если одно правительство пробило проект, и хочет его перевести в число национальных приоритетов, то следующее правительство считает нужным поломать все, что сделали предшественники, потому что этот проект развивался без их участия или с их оппонированием.

Сложно ли найти инвестора под те восемь конкретных проектов реконструкции и строительства объектов ГТС, которые наша делегация привезла в Брюссель?

Нет. Не сложно. Проблем с инвестициями быть не должно. Потому что вопросы, связанные с энергетической безопасностью, в странах с ЕС приобрели резонансное звучание. Могут быть проблемы искусственного характера, которые нам попытается организовать тот, кто остался за бортом этого процесса, - Россия. Но она сама себя вывела за скобки этого процесса из-за своего иррационального поведения в январе этого года. Это закономерный результат той агрессивной экономической политики, которую она проводила. Это не некий злой умысел европейцев и Украины. Опыт показывает, что Россия будет использовать весь свой джентельменский набор давления, угрозы, вплоть до закручивания кранов с тем, чтобы поломать сложившуюся систему договоренностей.

А вот россияне говорят, что невозможно модернизировать ГТС без главного поставщика...

А что Россия прекратит продавать газ? Поставьте себе такой вопрос.

Путин и российские эксперты с возмущением говорили, что Украина заявляет об увеличении прокачки, не посоветовавшись с Россией...

Когда Украина обещает увеличивать прокачку, она исходит из имеющихся технических возможностей и дополнительных технических возможностей, которые возникнут после расширения ГТС. А дальше идет вопрос поставщика, сможет ли он, используя увеличенные технические возможности украинской ГТС, удовлетворить возрастающий спрос на газ. Вы говорите, что представители российской делегации недоумевают, почему мы не спросили у России. Но ведь Россия всегда сама заявляла, что она была, есть и будет главным поставщиком газа для ЕС. Вопрос неуместный... А если же Россия таким вот вопросом дает понять, что она перестанет поставлять газ, то я хотел бы спросить, а куда она его будут девать? Эти заявки из разряда политико-пропагандистской молвы, которую они поднимают от того, что получили не тот результат, на который рассчитывают.

А некоторые околопутинские аналитики сказали, что они смогут поставлять газ в Китай.

На здоровье. У них нет инфраструктуры. Для того, чтобы, грубо говоря, поменять европейский выбор на китайский, надо иметь инфраструктуру для поставки полтораста миллиардов кубических метров газа на китайский рынок. Вы представляете масштаб задачи? Это задача более серьезная, чем создать ГТС, аналогичную украинской. А она, напомню, прокачивает на Европу ежегодно 120 миллиардов кубических метров газа. Это возможно сделать, но не за год, не за два, и даже не за десять. Для решения такой масштабной задачи нужно, как минимум, двадцать пять лет. Но если они эту задачу реализуют, то Газпром, и боюсь, и Россия в целом, станут банкротами. Потому что у них не хватит ресурса реализовать такую задачу. Это попытка найти аргументы политико-пропагандистского характера, чтобы произвести прессинг на транзитеров и потребителей.

Да, реакция российской делегации была жесткой и нервной. Мы знаем, на что рассчитывала Россия. Они рассчитывали на создание консорциума по управлению ГТС с их участием. И формат консорциума предполагал следующее соотношение: у Украины, по их замыслу, оставался лишь блокирующий пакет 25 процентов и один процент, столько же получал Газпром, а остальные 50 процентов отходили европейским компаниям. В рамках такой концепции Газпром предлагал своеобразную конфетку - наживку для ЕС. Мы, мол, готовы поступить щедро: отдать 50 процентов акций европейскими компаниям. Но тут просматривался очень простой трюк, если бы пакет 50 процентов был бы распорошен в рамках мелких пакетов акций или прав на управление в группе европейских компаний, которые являются партнерами Газпрома по газовому бизнесу, то Газпром предложил бы им соответствующие сделки. Газпром предложил бы европейцам обменять право управления украинской ГТС на, например, преференции или даже небольшой процент акций в рамках Газпрома. Через определенный промежуток времени Газпром просто бы сконсолидировал в своих руках большую часть их тех 50 процентов европейских акций плюс имел бы свои 25 процентов акций. И таким образом он получил бы контрольный пакет управления нашей ГТС. Вот такая стратегия ими просчитывалась.

Если предположить, что мы провели все необходимые для создания консорциума законы... Не выйдет, что Газпром вскочит в договор по консорциуму в последний момент?

Это зависит от политической воли руководства Украины. А руководство в Украине будет к тому времени другим. Договора для того и подписываются, чтобы их выполнять. Для России не вопрос вскочить в консорциум. Если бы она хотела вскочить, она бы не устраивала демаршей, подобных вчерашнему. Для России стоит вопрос – получить все. А вариант получить что-то ее не устраивает. Модель поведения России вписывается в модель: хищник-добыча. Россия считает, что пойдет другим путем и вожделенную добычу, ГТС, получит эксклюзивно для себя. Предложенная ею в Брюсселе модель консорциума была таким мягким вариантом получения добычи. По-мягкому не получилось, она включит более жесткую модель, которую демонстрировала в период подписания январских контрактов.

Нам в Европе обещают дать 3 миллиарда 18,5 миллионов долларов на реконструкцию ГТС, а Газпром говорит, что был готов дать 16 миллиардов, так как это стоит не меньше.

Пусть расскажут, как они посчитали. И, потом, можно назвать цифру и в 50 миллиардов. И под 50 тоже найти соответствующее обоснование, объяснив это проектами расширения ГТС. Цифра 16 миллиардов ничего не говорит без соответствующих комментариев с их стороны. Но в этом случае стоит назвать сумму, которая нужна Газпрому для модернизации его трубопроводных мощностей. Когда они поносят нас, они забывают одну вещь: украинская ГТС ничем не лучше и не хуже российской, потому, что они как бы обе вышли из советской системы единого газоснабжения. И говорить о том, что Украина вообще не инвестировала - это не правда. Просто инвестирование в силу многих причин было недостаточным. Но это же происходит и в России, у них тоже есть аварии на ГТС. Так что 16 миллиардов - это серия тех же пропагандистских штучек.

Как вы оцениваете замену руководителя Укртрансгаза, того самого, который зимой руководил переключением газовых потоков Украины с аверса на реверс, Ярослава Марчука на Константина Ефименко?

Тревожный знак. Ранее в Укртрансгаз всегда назначались отраслевики, профессионалы, а если туда будут ставить политических назначенцев, то это приведет к полному развалу. Тогда вопрос с реверсированием системы ГТС, которое было выполнено в январе, станет в будущем просто невыполнимым. Нельзя дестабилизировать менеджмент Укртрансгаза. А в контексте тех рецидивов, которыми грозит нам Россия, это будет вдвойне опасно.

Беседовала Лана Самохвалова