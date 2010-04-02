Модернизацию ГТС Азаров оценивает в "миллиарды долларов"

По вопросу модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) Украина будет вести переговоры как с Россией, так и с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Сейчас, естественно, мы предусматриваем подход к модернизации трехсторонний. Это участие России, участие Европейского Союза и, самое главное, - участие украинской стороны… Естественно, мы будем консультироваться с представителями Европейской комиссии. Этим вопросом будет непосредственно заниматься и Андрей Петрович (КЛЮЕВ), и Юрий Анатольевич БОЙКО. Все должно идти слаженно и системно», - заявил Н.АЗАРОВ, отвечая на вопрос, насколько актуальна декларация о модернизации ГТС, подписанная в Брюсселе в марте прошлого года.

Вместе с этим, премьер-министр подчеркнул, что с момента подписания эта декларация практически не выполнялась. «Она не выполнялась. Не выполнялась, прежде всего, украинской стороной, соответственно, и Европейский Союз, подписав эту декларацию, никаких реальных шагов не предпринимал для ее выполнения. Поэтому мы, находясь в оппозиции, критиковали такую позицию украинских властей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день сложно назвать сумму, необходимую для модернизации ГТС. «Сейчас пока нет никакой конкретной программы модернизации, включая и необходимые ресурсы и содержание этой программы. Сейчас задача перед министром топлива и энергетики – предложить такую программу», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что речь идет о больших деньгах. «Ясно, что это, по крайней мере, миллиарды долларов. Сказать, сколько конкретно, не могу, потому что никто не удосужился сделать такой расчет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр Украины также отметил, что 22 апреля на заседании межправительственного украинско-российского экономического комитета в Москве будет рассмотрен пакет соглашений, который сейчас готовится под руководством первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА.

«Сейчас рабочая группа под руководством А.КЛЮЕВА очень интенсивно работает над конкретными соглашениями, дефицит которых определял многие трудные вопросы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, в октябре 2009 года Кабинет министров Украины одобрил концепцию развития и модернизации ГТС Украины на период 2009-2015 годы. В концепции изложены направления инвестиционной деятельности. Прежде всего, делается акцент на модернизацию линейной системы ГТС, модернизацию компрессорных и распределительных станций. Для выполнения планов, изложенных в концепции, будут необходимы 2,57 млрд. долл.