Что мешает России полюбить своих “братьев”

Вот вернулась только что из России, из Москвы. Общалась я там с российским людом, слушала их и ушам своим не верила.

Мы, конечно, с россиянами очень разные, но чтобы настолько...

Кто-то из российских публицистов не так давно писал, что Украина в своем общественном развитии опередила Россию на сто лет. Мне тогда было смешно это читать. Какое там развитие, какой прогресс... Но, побывав на родине Ленина, я с горечью осознала: прав был тот публицист.

Дело не в том, что россияне с упоением поносят украинскую власть (у нас ее поносят не меньше, и она это вполне заслужила). Они совсем не понимают того, что происходит в Украине. И это еще полбеды – я тоже не очень понимаю того, что происходит, скажем, в соседней Румынии или Словакии. Но все они считают себя специалистами по украинскому вопросу, и главное – знают, как нам помочь выкрутиться из той беды, в которую мы якобы попали после президентских выборов 2004 года. Как когда-то советские люди знали, как помочь бедным неграм в Америке, которые просто чихать хотели на всех советских людей с их “помощью”.

Попробую систематизировать свои грустные впечатления.

Во-первых, россияне сегодня не способны мыслить категориями современных людей. Они не знают, что такое демократия, ненавидят все “чужое” – украинцев, немцев, эстонцев, американцев... Но, скажем, Америку, они не любят не так, как европейцы, которые видят в США серьезного политического и экономического конкурента. А как бедный и ленивый не любит богатого и успешного. Они не способны осознать, что демократия в нынешнем мире – это не пустой звук, а вполне реальное состояние современного западного человека и современного западного общества.

Во-вторых, они радуются нашим неудачам. В особенности им приятно осознавать, что Украина, как они считают, раскалывается. Они не понимают, что разделение общества по политическим симпатиям (особенно если почти поровну – 50 на 50) это плюс для общества, а не минус (как в Италии, США, Германии). И что такое разделение порождает внутреннюю политическую конкуренцию, дает возможность людям реально выбирать. Более того, они ругают помаранчевых, не зная конкретно за что, или за какие-то абсолютно иррациональные вещи – за то, что “продались американцам”.

В-третьих, россиян украинская политика интересует больше, чем собственная. Вот здесь, наверное, и зарыта собака. Российское общество не настолько безнадежно, чтобы совсем не стремиться к нормальной, демократической жизни. Однако собственный дефицит общественного развития, нехватка демократии и свобод, фактический запрет оппозиционности вынуждают искать компенсацию. Общественная энергия (не без помощи их властной машины) направляется на соседей, главным образом на Украину.

В отношении Украины – в России господствует полная демократия, и даже можно быть оппозиционером (к украинской власти). Можно выйти в центре Москвы и заорать: Президент – плохой! Президент Украины, конечно...

Оксана Охримчук, г. Киев