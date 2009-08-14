Киев - город, которого нет...

Мнение

Киев - это столица с провинциальной душой. Ни один из современных мэров Киева не родился в этом городе. Киевляне не умеют организовать жизненное пространство...

Именно в августе звезды, женщины и Киев приобретают свой настоящий, истинный вид. Звезды - потому, что Земля в этот период пересекает мощнейший метеорный поток, и они становятся будто ближе к нам, женщины - потому, что меняют свою привычную одежду-унисекс на что-то такое прозрачно-кружевное, ну а наш мегаполис - потому, что только в этот месяц массовых отпусков город хоть немного отдохнет от привычной суеты.

Современный Киев успел навсегда потерять ауру уютного патриархального города, но так и не приобрел лоск столицы европейского государства...

Когда я вижу на Крещатике хозяйственные дамочек, ведущих бойкую торговлю вареной кукурузой, семечками, мне сразу вспоминается Остап Вишня, точнее, его сердитая запись в собственном дневнике: и когда уже молочницы с Бессарабского рынка перестанут ходить по квартирам и надоедать со своим товаром. Писатель, который отбыл в сталинских концлагерях 10 лет, а затем был реабилитирован и успел еще пожить в квартире в центре Киева на Красноармейской, недалеко от рынка, очевидно, считал, что мелкочастническая стихия, которая бесцеремонно стучала в двери, мешала ему работать над очередными «вишневими усмішками».

Нынешняя стихия в Киеве никого, кажется, не напрягает - торгуй где заблагорассудится. Столичный город, претендующий на европейское признание, имевший репутацию уютного зеленого оазиса, ныне общими усилиями власти и жителей с гостями превратился в сплошной базар.

Как-то своими глазами видел, как «решали вопрос» стихийной торговли с киевского асфальта торговцы и правоохранители. Когда пара патрульных начала неспешно сгонять продавцов с насиженных мест, к милиционерам подошли двое «уполномоченных» и не с банальной взяткой, нет, слава антикоррупции. Вслух, не скрывая, оперируя какими-то фамилиями, они начали доказывать свое право на эти места, мол, а в районной администрации все договорено, мы, мол, жители пригорода, нам разрешено. И что - ребята в погонах так же неспешно уселись в машину и уехали. Наверное, в райгосадминистрацию, искать разрешение.

Что касается торговли в подземных переходах, возле станций метро, которые на периферии Киева уже превратились в такие себе эрзацмегарынки, кто уж только из представителей властей не объяснял, как и кто ее должен упорядочить, хотя почему-то уверен, что в период Евро-2012 этой картины здесь не будет. Уберут начисто, потому что те же инспекторы УЕФА скажут, что такая торговля в подземных переходах, в местах скопления людей, противоречит правилам безопасности крупного города.

Но это будет когда-то...

Столица Украины успешно осваивает архитектуру малых форм. Городское пространство заполнено киосками, павильонами и преобразованными в торговые точки бывшими мусорниками, где реализовать продуктовые товары можно лишь по о-о-очень заниженным санитарным нормам. Такие быдло-будки есть в каждом дворе, туда можно выскочить в тапках и халате, частично удобные, а в основном - придают столице простоватый, провинциальный вид.

А что провинция, скажете вы, вон за последние годы Киев процентов на 50 пополнился именно жителями периферийных городков и сел, и ничего, переварил.

Понятия «коренной киевлянин» теперь не имеет семантической расцветки, это лишь личный факт чьей-то биографии. Категории «жители Киева» как ярко выраженного сообщества не существует. Коренные киевляне никак - ни обычаями, ни поведенческими характеристиками, ни доходами, ни диалектом, а главное общественной сплоченностью, осознанной самоценностью - себя не будут позиционировать.

Традиционный стиль киевской жизни - неспешность, степенность, насмешливость и способность к самоиронии - оказался нежизнеспособным в новые времена. В память о прошлом осталась разве что почти раблезианская тяга к щедрому столованию.

Слово "киевлянин" почти ничего не означает для жителя другого города, ведь он и сам в любой момент может стать полноправным киевлянином...

Привет братьям Кличко, Скрипке, Сердючке, народным и не очень депутатам, офисному планктону, строительной рабсиле.

Не располагаю точными данными, но без особого риска ошибиться можно предположить, что еще год-два назад в Киеве проживал или находился каждый десятый житель Украины.

Случайность или закономерность, но все руководители Киева периода независимости были не киевляне: И.Салий, Л.Косакивский, А.Омельченко, ну и дальше сами знаете. Далек от мысли приписывать уроженцам Киева какие-то особенные добродетели или предоставлять им ленное право, награждать медалями, но поневоле вспоминаешь эту мэрскую линию, когда вглядываешься в лицо Киева сегодняшнего, столичного города с провинциальной душой.

Все наши руководители охотно и много вояжировали по зарубежным столицам - кажется, вплоть до Сантьяго-де-Чили включительно - в поисках лучшего опыта, охотно и со знанием дела говорили о европейскости истории Киева, а в итоге обеспечили - хаотичную, эклектическую застройку центральной части, отсутствие комплексных архитектурных проектов, непоследовательность решений, когда тот же Омельченко с помпой реконструировал трамвайные линии в центре Киева, а затем закатывал их асфальтом. Достойным памятником ему стоит линия скоростного трамвая на Троещине, стоит мертво и нерушимо, несмотря на зарытые здесь почти 50 млн. (в ценах конца 90-х годов) бюджетных средств

Однажды кто-то из киевских руководителей решил, что киевляне уже достаточно сознательны, чтобы самостоятельно сортировать бытовой мусор и выбрасывать его в разные контейнеры. На бюджетные средства изготовили новые массивные котейнеры из оцинкованного железа, установили их во дворах, а киевляне как выбрасывали мусор куда придется, так и выбрасывают. Контейнеры ведь почти одинаковые и выгружают их в один мусоровоз. В Минске, например, для этого сделали простенькие проволочные урны, и туда уже что угодило не бросишь, сразу заметно, только бумагу или пэт-бутылки.

75 лет назад, когда Киев вернул себе столичный статус, здесь специальным решением городской власти увеличили на 1,5 тысяч единиц количество дворников. По нормативам к 7-ми утра город должен был быть убран и выметен, летом с водой. Сейчас даже на Крещатике, напротив мэрии, мусор лежит, как минимум с вчера.

Прожекты нынешнего столичного председателя и его команды просто поражают своим размахом и изобретательностью. Это и тоннели под Днепром, и паромные переправы, и велосипедные дорожки, и городская электричка. Чего только не придумаешь, чтобы не строить мосты через Днепр.

Признаков обещанного Черновецким перед выборами Подольско-Воскресенского моста к 2011 году стоимостью в 12 млрд.грн. не видать, в то же время уникальность самого проекта заключается в том, что мост начали строить с середины Днепра, с Труханового полуострова, где не было проблем с землеотводами. Сейчас это мегастроительство приостановлено на правом и на левом берегах, где владельцы земельных участков торгуются с городскими властями.

И как же так получается, что строить для себя роскошные имения, засыпая песком заводи Днепра, властьимущим удается очень просто, а что касается общественных надобностей - отсутствие финансирования, пробелы в законодательстве, конфликт интересов.

А может, если бы киевляне были более сплоченными, умели отстаивать позицию общества, устраивать резонансные общественные акции, то что-то бы в столице менялось бы к лучшему? Но для этого нужно уметь организовать пространство не только в пределах собственной квартиры, а хотя бы в пределах своего подъезда.

Олег Савицкий