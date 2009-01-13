Как Нацбанк впустую растринькал $10 млрд

Наступил новый год, а проблемы, похоже, остались старые, по крайней мере, на валютном рынке Украины. Снова - хотя и медленно, но уверенно - падает гривня, а Национальный банк продолжил пока безуспешное расходование своих валютных резервов на ее удержание от девальвации.

6 января на межбанковском валютном рынке котировки добрались до отметок 8,40/8,50 грн/долл, НБУ продавал валюту по 8,21 грн/долл. На следующий торговый день (8 января) цены подросли уже до значений 8,75/8,81 грн/долл, Нацбанк вышел с долларовой интервенцией по курсу 8,51 грн/долл. 9 января в начале торгов котировки оказались несколько ниже, чем накануне, и Нацбанк предложил валюту снова по 8,21 грн/долл, хотя к концу дня торговля на межбанке шла уже по 8,60/8,80 грн/долл.

Впрочем, эти показатели сейчас не слишком-то кого-то впечатляют, поскольку все помнят, как в декабре на межбанковском рынке курс вплотную подбирался к планке 10 грн/долл, а на наличном рынке за доллар приходилось выкладывать уже 11 гривень. Обратить же сейчас внимание мы хотим на политику НБУ по ценам на доллары, которые он продавал коммерческим банкам в последние три месяца прошлого года.

С первых же дней октября 2008 года доллар ускоренно дорожал, но Нацбанк поначалу на рынок с интервенциями не выходил. Он появился там 8 октября, когда котировки достигли 5,7/5,8 грн/долл., и продал банкам доллар по 5,0 грн. По этому же курсу НБУ осуществлял долларовые интервенции 9, 10 и 14 числа (13, 15 и 16 октября Нацбанк на рынок не выходил).

Но с 17 октября стратегия Национального банка, наконец, изменилась, и он начал повышать цену продаваемого коммерческим банкам доллара: 17 октября продал по 5,03 грн., 20-го и 21-го – по 5,10 грн., 22-го и 23-го – по 5,25 грн., 24-го – по 5,34 грн., 27-го – по 5,40 грн., 28-го – по 5,50 грн., 29-го – по 5,70 грн., 30-го – по 6,05 грн., 31-го – по 5,95 грн.

За весь октябрь Нацбанк суммарно израсходовал на валютные интервенции 4 114.8 млн. долл. США. При этом, курс на межбанке все равно рос и перевалил 29 октября за 7 грн/долл.

Похожая картина прослеживалась и в ноябре, только в течение первой половины месяца Нацбанк продавал доллары по цене около 5,8 грн. С 19-го же числа вслед за ростом курса доллара на межбанке стал повышать курс интервенционного доллара и НБУ: 19-го он продавал американский доллар по 5,98 грн., 21-го – по 6,17 грн., 26-го – по 6,74 грн.

За этот месяц Нацбанк потратил из своих резервов 3 398.6 млн. долл. США, однако девальвация гривни продолжилась (28 ноября котировки на межбанке составляли 7,45/7,65 грн/долл).

В декабре НБУ очень часто на межбанковском рынке не присутствовал, хотя там наблюдался неуклонная девальвация гривни. 10 декабря Нацбанк продал валюту по 7,44 грн/долл, 16-го и 17-го – по 7,66 грн/долл, а 18-го, когда курс на межбанке приблизился к рубежу «десять», - по 8,87 грн/долл.

Затем произошли скандальные события (обвинительное заявление Юлии Тимошенко, ответные Виктора Ющенко и Владимира Стельмаха) и валютный курс резко упал. Тем не менее, интервенции Национального банка за декабрь составили еще 2 770.9 млн. долл. США.

Таким образом, за три последних месяца 2008 года Нацбанк израсходовал 10 284,3 млн. долл. своих валютных резервов, что соответствует 27,4% от величины международных резервов на конец сентября (37 528.60 млн. долл. США).

Итак, валютный «кошелек» Национального банка похудел в течение октября-ноября-декабря прошлого года более чем на $10 млрд. Однако главная цель таких трат достигнута не была – гривня во второй половине декабря обвалилась к доллару в два с лишним раза по сравнению с летней ценой, а в первой декаде января после небольшого отката перед Новым годом доллар снова начал расти. В связи с чем встает логичный вопрос: а правильно ли поступал Нацбанк, когда продавал в октябре доллары из своих резервов по цене 5 гривень? Да и по 5,8 гривень в ноябре?

Конечно, на руководство НБУ оказывалось как минимум косвенное – психологическое - давление. С критикой в связи со стремительным ростом доллара выступало, например, правительство. И его можно понять, ведь девальвация гривни вызывала дорожание импорта и, соответственно, рост инфляции в октябре, ноябре и декабре – после того как в июле и августе в стране была достигнута дефляция. Кроме того, и Кабмин, и Президента не могла не беспокоить судьба соотечественников, набравших валютных кредитов и рискующих из-за падения гривни лишиться своих автомобилей и квартир.

Виктор Ющенко, которому де-факто подчинен глава Нацбанка, в конце октября вообще открыто заявил, что считает справедливым курс около 5,8 грн/долл (сейчас смешно вспоминать эту цифру…). Однако руководители Национального банка не имели права прислушиваться к чьим бы то ни было пожеланиям, а должны были еще в начале осени серьезнейшим образом оценить финансово-экономическую ситуацию и принять радикальное решение.

Уже в первые дни октября, когда доллар резко полез в гору, аналитики Нацбанка обязаны были увидеть, что перспективы торгового баланса Украины до конца года весьма и весьма плачевны. Что внешние заимствования стали практически недоступными, а отечественные банки и предприятия набрали многие миллиарды краткосрочных внешних займов, которые надо отдавать. И что улучшения ситуации в ближайшие месяцы и в 2009 году не предвидится, а валютных резервов для удержания гривни от девальвации в таких условиях очень и очень мало. Сделать же нужно было Нацбанку единственно правильное при сложившихся обстоятельствах решение: резко девальвировать гривню.

Можно приблизительно рассчитать, сколько золотовалютных резервов НБУ удалось бы сберечь, если бы в первой половине октября была проведена девальвация отечественной валюты до курса, скажем, 7,50 грн/долл (такую планку Нацбанк назвал в начале декабря, когда было уже поздно). В обмен на $4,1 млрд. потраченных в октябре валютных резервов Нацбанк собрал с банков порядка 21-23 млрд. грн. По курсу же 7,5 грн/долл за эту сумму пришлось бы выложить только $2,9-3 млрд. – экономия $1,1-1,2 млрд. Еще примерно полмиллиарда долларов НБУ «переплатил» в ноябре.

Но это просто арифметический расчет курсовой переоценки, который в данном случае обозначает минимум возможной экономии валютных резервов Нацбанка. Реально же в случае осуществления быстрой и мощной девальвации в октябре расход резервов НБУ оказался бы еще меньшим. Ведь резко возросший доллар сразу же отпугнул бы импортеров и наоборот дал толчок экспортерам, что привело бы к значительному сокращению в стране спроса на доллар. Кроме того, многие украинцы не стали бы забирать с банков гривневые депозиты с целью покупки иностранной валюты, понимая, что уже опоздали.

К слову, именно такие, экономически очевидные обстоятельства наверняка и побудили центробанк Беларуси провести 2 января этого года одномоментное повышение курса долларана 20,5% («подсказал» еще и МВФ). Для Украины, намного сильнее зависящей от сырьевого экспорта и зарубежных финансовых рынков, чем Беларусь, степень девальвации гривни была нужна гораздо большая.

Конечно, сейчас все эти рассуждения в условном наклонении. Но эксперты Нацбанка обязаны были рассчитать возможные варианты развития событий в случае принятия тех или иных решений. К тому же, теперешний руководитель НБУ Владимир Стельмах должен бы помнить 1998 год, когда Национальный банк втрое сократил валютные резервы, но гривня потом обвалилась почти в три раза.

Однако с наступлением в прошлом году кризиса руководство Нацбанка приняло, похоже, наихудшее из возможных решений. А именно – не пошло ни на какие решительные шаги, лишь дергаясь с курсом туда-сюда и ругая международные рейтинговые агентства, спекулянтов, население и правительство. Окончательно подорвав тем самым доверие украинцев к гривне и банковской системе, получив двукратное падение гривни, ну и растратив без пользы 10 миллиардов долларов.

Стоит также отметить, что очень часто в прошлом году НБУ продавал коммерческим банкам доллары по цене намного ниже, чем котировки на межбанке. При этом спрос на валюту в редкие дни удовлетворялся Нацбанком в полном объеме – что наводит на определенные размышления, правда, уже неэкономического характера…

Юрий Глухов