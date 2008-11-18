Кризис гонит гастарбайтеров домой

Конечно же, мировой экономический кризис не мог не ущемить украинских гастарбайтеров. Поскольку в связи с сокращением производства и, соответственно, ростом безработицы в странах ЕС, США и России все труднее найти там работу стало любым трудовым мигрантам, в том числе, и приехавшим из Украины.

Однако затухание бума «заробитчанства», имевшего место в конце 1990-х и в первые годы нынешнего столетия, наблюдается уже несколько последних лет. И на то есть несколько причин.

Во-первых, в Украине с 1999 года не девальвировала национальная валюта, а доходы населения росли просто фантастическими темпами – особенно, начиная с 2004 года. Так, в 1999 или 2000 году украинские гастарбайтеры радовались заработкам за границей всего в 300 долларов – ведь в Украине средние зарплаты составляли тогда 30 и 45 долларов, соответственно. На начало же 2008 года средняя зарплата на промышленных предприятиях Украины достигла уже 350 долларов, а на стройках в столице и крупных городах можно было заработать в два-три раза больше. Поэтому смысл ехать трудиться в зарубежье для многих работников стал теряться.

Во-вторых, в немалой степени охладила трудовых мигрантов из Украины проведенная дважды Нацбанком ревальвация гривни – весной 2005 и 2008 годов. Так как укрепление отечественной валюты автоматически увеличивало величину доходов украинцев при пересчете их в свободно-конвертируемую валюту.

В-третьих, одной из основных причин, побуждавших украинских граждан ехать на заработки за границу, было стремление собрать денег на покупку жилья в Украине. И действительно, проработав два-три года за рубежом с зарплатой всего в 300-400 долларов в месяц, в первые годы нашего века можно было купить квартиру на родине. Но с 2000 по 2006 год недвижимость в Украине подорожала на порядок, и заработать на жилье по его нынешней цене стало весьма трудно даже при зарплатах на уровне европейских. И сие обстоятельство заставило отказаться от выезда за границу многих украинцев, имеющих работу дома.

И вот в последние месяцы добавился еще один мощный фактор: в связи с усилением мирового экономического кризиса становится все сложнее не только найти работу за рубежом вновь выезжающим украинцам, но и начали терять ее многие из тех, кто давно уже там трудился. Что и понятно – ведь оказываются сегодня без работы у себя на родине многие немцы, итальянцы, испанцы, англичане, россияне и т.д., которые вытесняют со своих мест иностранцев.

В этом плане вызывают определенный скепсис заявления, отрицающие данное явление. Например, заведующий консульским отделом при Посольстве Украины в РФ Владимир Саенко заявил на днях, что «несмотря на финансовый кризис, можно говорить, что кардинально количество наших граждан, которые работают на производстве в России, не уменьшилось». Однако дипломат все же признает, что какое-то «некардинальное» уменьшение числа трудовых мигрантов таки произошло. Кроме того, он не может точно знать ситуацию с нелегальными «заробитчанами» в России, а таких очень много. Ну и рост безработицы в России в связи с мировым экономическим кризисом только начался, а дальше будет хуже.

К тому же мнение других зарубежных экспертов по данному поводу противоположное. Так, Супачай Панитчпакди, занимающий пост генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) озвучил на прошлой неделе прогноз, что из-за ухудшения состояния мировой экономики объем денежных средств, пересылаемых трудовыми мигрантами к себе на родину, уменьшится на 6% в следующем году.

При этом он рассказал, что банковские переводы работающих за границей соотечественников составляют значительную часть дохода беднейших стран. За 2007 год, согласно данным Всемирного банка, они достигли $300 млрд. В таких странах, как Гаити, Молдавия, Ливан и Гондурас, они составляют до пятой части ВВП этих государств.

В упомянутом докладе представителя ООН хотя и не упоминается Украина, но украинские гастарбайтеры также присылают или привозят на родину очень большие объемы иностранной валюты. Уменьшение же поступлений долларов, евро и рублей от трудящихся за рубежом соотечественников является одним из негативных факторов для финансовой системы и экономики Украины. О каких размерах притока валюты может идти речь?

Согласно данным Международной организации миграции в Украине (МОМ), за пределами страны в 2007 году трудились около 3 миллионов украинцев. Отправили же домой они в прошлом году денежных переводов на сумму от 5 до 7 млрд. долларов. При этом эксперты не отрицают, что реальные объемы переданных украинскими гастарбайтерами на родину средств значительно больше, чем упомянутые суммы денежных переводов. Высказывались предположения, что полная величина поступивших от «заробитчан» денег в Украину составила за год порядка 20 млрд. долларов. Для сравнения: весь металлургический экспорт равнялся в прошлом году 20,8 млрд. долларов.

Как видим, сумма очень велика, и если в последнее время произошло уменьшение поступлений валюты в Украину от «заробитчан» в связи с мировым экономическим кризисом, то данное обстоятельство сделалось одной из причин наблюдаемой сейчас нехватки СКВ в стране и, соответственно, девальвации гривни.

Но есть и еще один очевидный фактор отрицательного воздействия от сокращения количества украинских трудовых мигрантов на отечественную экономику. Сейчас, как известно, в Украине идут массовые увольнения работников на предприятиях металлургической, химической, строительной и других отраслей. А тут еще возвращение многих «заробитчан», которые, естественно, захотят найти работу в родной стране! Понятно, что это еще больше увеличит безработицу и усилит социальное напряжение в Украине. Как здесь не вспомнить народную поговорку о том, что беда не ходит одна!

Напоследок стоит, пожалуй, отметить, что за последние несколько месяцев гривня девальвировала к доллару уже более чем на 20%. И чем сильнее в дальнейшем украинская валюта будет падать, тем большим будет стимул для соотечественников ехать за границу на заработки. Впрочем, данное умозаключение вряд ли кого-то обрадует в Украине…

Михаил Маркелов