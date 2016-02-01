Медведев поручил создать "территорию опережающего развития" на границе с оккупированным Донбассом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил совещании по финансово-экономическим вопросам.

«Хотел бы также проинформировать всех, что я подписал три документа о создании новых территорий опережающего развития. Помимо существующих, территории появятся в моногородах – это Гуково в Ростовской области и Набережные Челны в Республике Татарстан», - сказал Медведев.

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По его словам, ситуация там сложная, для многих людей существуют определённые риски, связанные с трудоустройством и безработицей. Создание территорий направлено на «диверсификацию экономики этих городов и повышение их инвестиционной привлекательности».

Как сказал Медведев, предполагается, что в Гуково будет создано до 5 тыс. новых постоянных рабочих мест.

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Территории опережающего развития - это зоны с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и рядом других привилегий.

Как сообщал УНИАН, из пригородов Гуково российская армия обстреливала из артиллерии украинских военных летом 2014 года, чтобы не допустить восстановления контроля на границе и иметь возможность беспрепятственно вторгаться на территорию Донецкой области.