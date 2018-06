Концерт Пола Маккартни собрал свыше полумиллиона зрителей

В субботу 14 июня более 350 тысяч зрителей пришли на киевский Майдан Независимости на концерт Пола МакКартни, сообщает организатор концерта - Фонд Виктора Пинчука. Весь день проливной дождь держал под сомнением сам факт проведения концерта, но как только Пол МакКартни вышел на сцену в 21:30, небо стало очищаться. Он начал свой двух-с-половиной-часовой концерт с «Drive My Car».

Зрители заполнили прилегающие к Майдану улицы, а сам концерт транслировался на экранах, специально установленных на Крещатике и площадях крупнейших городов (Харьков - 80 тыс. зрителей, Днепропетровск - 35 тыс., Севастополь - 20 тыс., Львов - 25 тыс., Донецк - 15 тыс. и Одесса - 20 тыс.). Итого посмотреть концерт, кроме Киева, собрались почти 200 тысяч человек. Шоу также транслировалось по телевидению. По предварительной оценке, в прямом эфире шоу Пола МакКартни смотрело более 10 млн. человек.

Пол и его группа сыграли 33 композиции, включая те, которые стали наиболее популярными хитами и «фонограммами» жизни многих людей: ‘Jet`, ‘My Love`, ‘Band On The Run`, - и такие сольные вещи, как ‘Flaming Pie` и наиболее часто исполняемый хит ‘Dance Tonight`. Среди лидеров шоу была также специальная версия хита Wings ‘Mrs. Vanderbilt`, с просьбой об исполнении которой к Полу обратились украинские фаны, и, конечно, ураганная версия знаменитого ‘Back In The USSR`.

Аудитория, состоящая из нескольких поколений, подпевала. Уникальная сцена, оснащенная разнообразным светом и огромными экранами, была частью колоссального шоу, также как и лазеры и пиротехнические сюрпризы.

Уже после того, как публика подумала, что шоу закончилось, Пол вернулся на сцену с украинским флагом для того, чтобы закончить свой вечер эмоциональным исполнением ‘Yesterday` и роковой интерпретацией ‘Sgt. Pepper`s`.