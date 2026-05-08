Военный парад в Москве стал для Путина главным испытанием, - Politico

Вместо демонстрации силы военный парад в Москве в этом году может показать всему, насколько уязвимой стала Россия.

За более чем двадцать лет у власти российский диктатор Владимир Путин стремился превратить "парад Победы" в праздник будущей военной славы и глобального влияния. Однако торжества 9 мая в этом году лишь подчеркивают его неспособность выполнить эти обещания, пишет Politico.

"Это будет самый странный День Победы за всю эпоху Путина", - заявил ранее российский журналист Дмитрий Колезев.

В издании напомнили, что в этом году впервые с 2007 года по Красной площади 9 мая не будет проезжать военная техника.

Видео дня

"Вместо демонстрации военной мощи в советском стиле москвичам предлагают иную историческую реконструкцию, а именно - возвращение в доцифровую эпоху", - говорится в статье.

Более того, в издании отметили, что примерно в 27 российских городах парады были отменены вовсе. Также в РФ продолжают ограничивать работу интернета, оправдывая это как необходимую меру предосторожности против "террористической угрозы со стороны Украины".

"Меры безопасности вокруг парада "отражают новый этап войны, которая теперь непосредственно приближается к России, а также паранойю спецслужб", - сказал в разговоре с журналистами российский аналитик Андрей Колесников.

В издании подчеркнули, что более четырех лет Кремль уверял россиян в том, что война против Украины не повлияет на их повседневную жизнь. Однако сейчас становится все очевиднее то, что это ложь.

Плохой вид парада

Журналисты напомнили, что с начала 2026 года украинские ракеты и дроны неоднократно наносили удары по российской энергетической и военной инфраструктуре глубоко в тылу. В последние дни беспилотники парализовали работу десятков аэропортов. Более того, недавно дрон успешно достиг жилого высотного здания всего в шести километрах от Кремля.

В издании отметили, что сейчас Кремль также изо всех сил пытается сохранить глобальное значение. В прошлом году на параде присутствовали около трех десятков иностранных высокопоставленных лиц, но в этом году список гостей сократился до нескольких лидеров: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии и Лаоса.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, сокращение списка гостей является отражением решения Москвы не рассылать приглашения.

Украина уже достигла части своей цели

Также в издании напомнили, что в последней попытке защитить свой парад Министерство обороны России объявило о двухдневном перемирии, начинающемся с 8 мая. Украина ответила на это собственным бессрочным перемирием за два дня до этого, проверяя реальную приверженность Кремля миру.

На предложение Украины Россия ответила волной воздушных ударов по украинским городам, после чего президент Владимир Зеленский пригрозил "ответить симметрично".

Кроме того, в издании отметили, что Россия пригрозила нанести удар по центру Киева, если Украина помешает проведению парада в Москве. Более того, впервые за много лет на парад не будут допущены иностранные журналисты. В издании считают, что так Кремль хочет избежать вероятной утечки информации, если что-то пойдет не так.

Также сообщалось о том, что в целях защиты в Москву переброшено более 40 объектов ПВО, в результате чего другие регионы России оказались более уязвимыми, чем раньше. В издании предположили, что Украина воспользуется этим.

"Но даже если празднование Дня Победы в России пройдет без инцидентов, Украина, возможно, уже достигла части своей цели: нарушить привычный уклад жизни обычных россиян в надежде, что они начнут подвергать сомнению приоритеты своего руководства", - подчеркнули в издании

Угрозы Украине усилились накануне парада в Москве

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что Россия, вероятно, воспользуется односторонним режимом прекращения огня для проведения парада 9 мая, чтобы оправдать угрозы или эскалацию в войне против Украины. Аналитики отметили, что чем ближе 9 мая, тем резче Кремль высказывает угрозы эскалации против Украины.

В ISW привели пример, что депутаты российской Госдумы, которые часто выступают рупорами Кремля, утверждали, что российские войска могут в ответ использовать баллистические ракеты "Орешник" для ударов по Киеву, и что эти заявления являются "последним предупреждением России Брюсселю".

Вас также могут заинтересовать новости: