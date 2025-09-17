Обычно российские военные учения мало дают представление о силе и возможностях армии РФ, однако они всегда они богаты на политические сигналы, отметило издание.

Присутствие американских офицеров на масштабных военных учениях "Запад-2025" вблизи границы с НАТО имело целью показать готовность России и Беларуси к диалогу с США на фоне мирных переговоров, зашедших в тупик, и одновременно продемонстрировать военную силу России в кругу международных партнеров. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в целом ежегодные российские военные учения являются четко спланированными событиями, которые мало дают представление о силе и возможностях армии РФ, однако обычно "они богаты на политические послания".

Что касается присутствия военных США на последних учениях, то, как пишет издание, официально их пригласила Беларусь, однако некоторые наблюдатели увидели в этом роль Москвы. Мол, российский диктатор Владимир Путин нарушил уже несколько сроков, которые установил ему американский коллега Дональд Трамп для урегулирования ситуации в Украине, поэтому он пытается сохранить каналы связи открытыми, в том числе и для того, чтобы избежать новых санкций.

"Это может быть относительно недорогим и малорисковым способом связи с США и продолжения отношений между Путиным и Трампом", - пояснил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, генерал-лейтенант в отставке Лэнс Ландрум.

Кроме того, отмечается в статье, прибытие американских офицеров в Беларусь подчеркнуло потепление связей между Трампом и ее автократическим лидером Александром Лукашенко. Последний, как известно, тоже стремится улучшить отношения с США, для чего 11 сентября освободил 52 политических заключенных. Зато, напомнило издание, Соединенные Штаты сняли некоторые санкции с Беларуси, в частности с ее государственной авиакомпании "Белавиа".

То, что Беларусь хочет деэскалации в отношениях с Западом, подтвердил бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве Джон Форман. По его мнению, именно поэтому она перенесла учения из приграничных районов, а также взяла на себя инициативу предупредить Польшу о том, что российские беспилотники пересекают ее воздушное пространство.

"Все эти шаги и решение пригласить США и другие страны-союзницы свидетельствуют о четком желании деэскалировать", - сказал Форман.

Учения "Запад-2025": важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в понедельник офицеры США неожиданно приехали в Беларусь посетить учения "Запад-2025". Министерство обороны страны опубликовало видео, на котором двое американских офицеров в форме благодарят министра Виктора Хренина за приглашение и жмут ему руку. Хренин сказал американским военным, что они могут рассмотреть "все, что их интересует".

Также военные учения "Запад-2025" неожиданно посетил Путин. В частности, он побывал на военном полигоне в Нижегородской области РФ в последний день учений. По данным российских СМИ, диктатор в военной форме осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники.

Аналитики Defence Blog высмеяли российские военные учения, указав на то, что Минобороны РФ проводит нереалистичные маневры, которые игнорируют уроки войны в Украине. Эти учения раскритиковали, в частности, за то, что они "оторваны от современных боевых условий" и назвали "очередным цирковым номером для генералов, которые сидят на постаментах с биноклями".

