Президент США пытается отбелить репутацию диктаторов, считает эксперт.

Присутствием американских войск на российско-белорусских учениях "Запад-2025" президент США Дональд Трамп продолжает легализовать диктаторов. Такое мнение в интервью УНИАН высказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По словам эксперта, президент США во время первой каденции пытался нормализовать отношения с главой КНДР Ким Чен Ыном. А сейчас он делает то же самое в отношении российского и белорусского дикторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Он уже вывел из изоляции Путина, он перевел его из категории военного преступника в категорию мировых политиков. Это тот реальный результат якобы миротворческих усилий Дональда Трампа. А в последнее время он занялся и отбеливанием Лукашенко", - сказал Дикий.

Эксперт добавил, что Лукашенко в ответ делает символические шаги, отправляя политзаключенных из Беларуси. Но США взамен снимают санкции с беларусских компаний и планируют открыть посольство в стране.

"И вот следующий шаг - это участие американских наблюдателей в маневрах, которые не белорусские, а российские на территории Беларуси. Американские представители, как гости, наблюдали за маневрами, цель которых - запугать восточную Европу. И Дональда Трампа это устраивает. Это звучит страшно, но так и есть. Действующая администрация США считает восточную Европу сферой законных интересов и влияния РФ", - добавил Дикий.

Учения "Запад-2025": что известно

Накануне журналисты Reuters сообщили, что американские военные наблюдали за совместными учениями США и Беларуси. Издание отмечает, что этот визит - это еще один признак улучшения отношений между Вашингтоном и Минском.

Кроме США, на учения также приехали и военные из Индии. Отмечается, что туда присоединились 65 военнослужащих, в частности подразделения полка Кумаон, одного из самых уважаемых подразделений армии Индии.

