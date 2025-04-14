Будапешт блокирует 17-й пакет санкций и открытие первого кластера по переговорам о членстве Украины в ЕС.

Венгрия продолжает препятствовать выделению средств на поддержку Украины из Европейского фонда мира и блокировать переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, общаясь с журналистами после заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. По его словам, официальный Будапешт блокирует 17-й пакет санкций и открытие первого кластера по переговорам о членстве Украины в блоке.

"Есть одна страна – Венгрия – которая не имеет той моральной ясности, которую мы имеем из-за атак, которые осуществляет Путин. Я снова призвал Венгрию снять вето на выделение средств и прекратить блокирование переговорного процесса. Но это все равно, что говорить со стеной", – подчеркнул польский министр.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 14 апреля, что его страна выступает против проведения учебных военных миссий ЕС на территории Украины. К тому же, там не поддерживают санкции в отношении энергоимпорта из России.

Ранее одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС разрушит Венгрию. По его словам, его страна должна противостоять присоединению Украины к политическому блоку.

"Мы должны бороться, чтобы никто не мог подвергать опасности наши экономические достижения, чтобы мы не несли агропромышленные риски, чтобы венгры не сталкивались с многочисленными вызовами порядка и безопасности, которые неизбежно будут сопровождать членство Украины в ЕС", – сказал Орбан.

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