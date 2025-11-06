По словам оппозиционера, в тяжелые бои Минобороны РФ в первую очередь бросает заключенных.

Мобилизация россиян напоминает сюжет "Игры в кальмара". Как и в сериале, малоимущие люди с долгами, которые хотят заработать много денег, соглашаются принять участие в "смертельных играх", но не доживают до желанного приза. Такое мнение высказал представитель российского антивоенного движения "Идите лесом" Иван Чувиляев в интервью "Главкому".

Кого набирают в армию РФ в первую очередь

По его словам, история с большими выплатами и их бесконечным увеличением касается 2023 года. Он отметил, что тогда еще не произошла Курская операция и срочников еще не отправляли в зону боевых действий.

"За это время ситуация очень сильно изменилась. Теперь Министерство обороны подписывает контракты в колониях, в СИЗО, а это значит, что контракт может подписать вообще любой человек", - рассказал Чувиляев .

Оппозиционер заявил, что теперь в РФ любого человека могут заставить подписать контракт с армией, остановив его на улице и "сунув ему пакет с соответствующим содержанием в карман".

"Все, с этого момента - пожалуйста, готовый контрактник. Соответственно, зачем платить лишние деньги, если можно брать бесплатно в любом количестве людей из колоний, СИЗО и срочников? Причем срочникам даже не обязательно платить, потому что они, например, могут нести свою срочную службу в Крыму. И силами этих срочников проводят различные боевые операции: например, они разминировали акваторию Черного моря", - рассказал он.

Чувиляев добавил, что в тяжелые бои Минобороны РФ в первую очередь бросает заключенных. Он отметил, что таких людей даже не нужно заманивать выплатами, так как у них другой стимул - выйти из колонии.

Кроме того, оппозиционер подчеркнул, что в России растет безработица. По его словам, именно это стимулирует россиян вступать в армию РФ.

"В таких городах, как Норильск, если человек теряет работу - у него нет больше другого варианта трудоустройства. Более того, на каждом углу, каждом столбе, из каждого телевизора тебе вбивают в голову – "подписывай контракт, дадим кучу денег". Естественно, что люди покупаются на эту психологическую ловушку. Не говоря уже о том, что в Минобороны сидят опытные мошенники, которые знают, как заманивать людей и убеждать подписать контракт", - объяснил Чувиляев.

Россиян принуждают подписывать контракт

Также оппозиционер отметил, что россиянам часто не говорят, что они будут подписывать контракт с Минобороны РФ.

"Вакансия может размещаться просто на общедоступных "хедхантерских" сайтах: например, нужен электрик, нужно подойти по такому адресу. Не каждый человек будет пробивать этот адрес в поисковике и узнавать, что там находится. А те, кто пробивал, вдруг обнаруживали, что электрик нужен на какой-то завод, а на собеседование нужно идти почему-то в воинскую часть", - рассказал он.

Чувиляев подчеркнул, что далеко не многие россияне хотят быть военным. Он уверен, что многих граждан РФ так или иначе к этому принуждают.

"Бывает, к нам приходит человек, который насмотрелся телевизора, поддался пропаганде или (есть такая распространенная формулировка) хотел увидеть своими глазами, что же там происходит на самом деле. Мол, по телевизору говорят одно, в "телеграме" пишут другое, а я решил поехать и "провести журналистское расследование". Первое, что делаем в отношении таких людей - смотрим базу должников. И 100% – этот человек есть в этой базе: у него куча долгов, кредитов, микрокредитов, есть несколько просроченных кредитных карт, и еще и квартира какая-то заложена", - поделился оппозиционер.

РФ может отправлять резервистов на оккупированные территории Украины

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что российский диктатор Владимир Путин подписал ряд законов, которые открывают возможность развертывания российских резервистов на оккупированной территории Украины. Они считают, что Кремль может представлять свои недавние правовые изменения в отношении резервистов лишь как часть планов защиты инфраструктуры.

В ISW отметили, что один из подписанных законов позволяет резервистам участвовать в специальных тренировках для обеспечения защиты критически важных объектов в России. В Кремле обещают, что резервистов будут направлять только для защиты критически важной инфраструктуры в пределах своего региона, но закон не содержит таких ограничений.

