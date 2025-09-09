По словам премьер-министра страны, это связано с военными учениями Беларуси и РФ.

Польша планирует закрыть границу с Беларусью из-за военных учений "Запад-2025", которые соседняя страна начнет вместе с Российской Федерацией в конце этой недели. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, цитирует RMF24.

По его словам, закрыть границу планируют в ночь с четверга на пятницу.

Туск подчеркнул, что ответом на такие агрессивные российско-белорусские маневры будут учения польской армии и союзных сил.

Премьер-министр подчеркнул, что со стороны РФ и Беларуси происходят и другие провокации, как на территории страны, так и за ее пределами.

"В связи с этим, из соображений безопасности государства, мы закроем границы с Беларусью, включая железнодорожные переходы, в связи с маневрами "Запад", в четверг в полночь, с четверга на пятницу", - сказал глава польского правительства.

В то же время на прошлой неделе вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил:

"Война в Украине началась с учений "Запад". Сначала были учения, сначала было сосредоточение войск, подготовка. Наверное, тогда многие не верили, что учения закончатся иначе (полномасштабной войной - УНИАН). Я думаю, что во главе с самими представителями украинского государства. Надо быть чувствительными к таким действиям. Польша следит за ситуацией и находится в полной готовности".

В свою очередь генерал, глава Генштаба Вооруженных Сил Польши Веслав Кукула отметил, что его страна должна быть готова к возможным провокациям, саботажу и потенциальной агрессии, которая может быть связана с этими учениями.

"Ни одни из наших учений никогда не заканчивались актом агрессии, но такие ситуации имели место во время учений "Запад". Именно поэтому мы руководствуемся глубоким недоверием", - добавил он.

Военные учения "Запад-2025" - что известно

12-16 сентября состоятся крупнейшие в этом году российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Известно, что в этих учениях примут участие тысячи военных и современная боевая техника.

"Маневры "Запад" уже много лет вызывают заинтересованность и беспокойство соседних стран, особенно в контексте напряженности на восточном фланге НАТО", - подчеркнули в RMF24.

В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ответил, есть ли угроза для Украины во время таких учений. По его словам, угрозы нет, ведь это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно.

Кроме того, Буданов заверил, что по состоянию на сейчас угрозы для стран Европы тоже нет.

