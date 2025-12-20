Новая стратегия национальной безопасности США подчеркивает риск того, что Европа может оказаться в стратегической изоляции в противостоянии с Россией.

Несмотря на активную работу над возможным мирным соглашением между Украиной и РФ, в Европе растут опасения по поводу будущего нападения Москвы на одну из стран-членов НАТО. В Альянсе все больше верят в то, что столкновение с Россией неизбежно.

Россия еще долго будет оставаться угрозой для Европы

Как пишет директор Евразийской программы по нераспространению в Центре исследований по нераспространению имени Джеймса Мартина Ханна Нотте в своем материале для Financial Times, независимо от исхода войны в Украине, Европа в ближайшие годы, вероятнее всего, столкнется с реваншистской и высокомилитаризованной Россией.

Нотте отметила, что Кремль не скрывает своего неизменного намерения отбросить границы НАТО и пересмотреть архитектуру безопасности Европы. Она подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин все чаще говорит о том, что если Европа начнет войну, Россия будет готова сражаться.

Кроме того, новая стратегия национальной безопасности США, которая ориентирует политику Штатов на "патриотические европейские партии", часто симпатизирующие Москве, подчеркивает риск того, что Европа может оказаться в стратегической изоляции в противостоянии с агрессивной Россией, считает Нотте. Она добавила, что в это же время население Европы в основном остается апатичным перед лицом гибридной кампании РФ, что создает проблемы.

Нотте напомнила о упорных дебатах и задержках в принятии решений об увеличении расходов на оборону среди европейских стран за последние три с половиной года. По ее словам, Европу нужно подтолкнуть к действиям, иначе она не будет готова к возможной угрозе со стороны России.

Тем не менее, автор статьи подчеркнула, что и в чрезмерной обеспокоенности возможным будущем нападением РФ на страны НАТО есть свои "подводные камни". Она отметила, что после того, как Европа ошиблась в своем убеждении, что Россия не вторгнется в Украину в феврале 2022 года, некоторые европейцы теперь, похоже, перегибают палку, убеждая себя и других, что нападение на Европу неизбежно.

Европе стоит трезво оценивать вероятность войны с Россией

Нотте уверена, что трезвый анализ всегда должен оставаться открытым для возможности того, что Россия, какой бы враждебной она ни была, не осмелится на крупномасштабное нападение на страну НАТО. По ее словам, он должен допускать возможность того, что Кремль посчитает, что нынешняя гибридная кампания вполне отвечает ее целям.

Более того, Нотте добавила, что громкие заявления о неизбежности войны с Россией могут привести к эскалации. Она подчеркнула, что российская элита уже прибегает к зеркальной риторике, заявляя о том, что именно Европа, перевооружаясь, готовится к войне против РФ.

Нотте резюмировала, что противостояние с Россией еще долго будет оставаться неотъемлемой частью европейской безопасности. Тем не менее, это делает еще более важным для европейцев поиск путей снижения военного риска с Россией и тщательный взвес своих слов и действий.

Путин пригрозил Европе войной - что известно

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что попытки блокады Калининградской области Европой "приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта". Он добавил, что "надеется" на то, что этого не случится.

По словам Путина, Россия будет уничтожать угрозы подобного рода. Он заявил, что попытки блокады Калининградской области в будущем могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

