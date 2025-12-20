США в стремлении к скорейшему прекращению войны давят на Украину, требуя выполнить требования России и вывести войска из Донбасса.

Украине удалось обойти некоторые из спорных пункотов в мирном плане США в ходе переговоров, однако все еще остаются пять ключевых спорных моментов, по которым Украина и Россия не могут достигнуть согласия. Как пишет The Wall Street Journal, это вопросы территорий, вступления в НАТО, численности войск, статуса Запорожской АЭС и русского языка.

1. Территории

Россия хочет, чтобы Украина вывела войска с территорий Донецкой области. Киев заявляет, что не имеет ни морального, ни юридического права отдавать эти земли, но США оказывают давление на Украину, требуя выполнения требований России в стремлении к скорейшему прекращению войны.

Сосредоточение внимания Москвы на болезненной теме территории направлено на "разгром противника", при этом не раскрывая позиций по другим конкретным вопросам, заявил бывший член Совета национальной безопасности США Эрик Чиарамелла.

Более того, если Зеленский согласится на уступки, противоречащие украинской конституции, он может столкнуться с последствиями, начиная от обвинений в государственной измене и заканчивая социальными волнениями, считает украинский политолог Алексей Харан.

"Если кто-то подпишет это или пойдет на какие-то унизительные уступки, это вызовет протесты в Украине. Это дестабилизирует Украину. Это приведет к столкновениям в Украине. Путин этим воспользуется", – сказал он.

2. НАТО

То, что Путин называет "коренными причинами" конфликта, не изменилось за время войны, а именно, западная ориентация Украины и расширение НАТО.

Хотя Киев признал, что США не рассматривают присоединение Украины к военному альянсу, Зеленский отверг требования о том, чтобы страна отказалась от своего обязательного стремления присоединиться к блоку безопасности.

Для внесения поправок в конституцию по этому и другим вопросам украинскому парламенту необходимо большинство в две трети голосов.

3. Численность вооруженных сил

Первоначальное предложение США также предусматривало ограничение численности украинских вооруженных сил до 600 000 человек. Эта цифра была изменена на 800 000, чтобы отразить текущую численность украинской армии.

Валерий Чалый, ранее занимавший пост посла Украины в США, заявил, что вопрос о количестве войск, которые должен иметь Киев, касается не столько военной специфики, сколько ограничений в принятии решений Украиной.

"Мы должны понимать… как противостоять попыткам ограничить наш суверенитет. Мы сами определим, сколько нам нужно войск и какую модель мы используем", – сказал он.

4. Культура

Еще один острый вопрос в дискуссиях – стремление России вернуть русскоязычные СМИ и образование в Украину после войны.

Киев ввел ограничения на российские СМИ, что, по его словам, является попыткой пресечь дезинформацию со стороны изданий, которые неоднократно ставили под сомнение суверенитет Украины и пропагандировали насилие против украинцев с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Во-первых, они хотят отнять у Украины всё, что только могут. Во-вторых, они хотят дестабилизировать страну. В-третьих, они хотят восстановить инструменты российского влияния. В-четвёртых, это просто российская пропаганда", – сказал Харан, назвав российские государственные СМИ одним из главных инструментов влияния.

5. Запорожская АЭС

Вопрос о том, кто контролирует Запорожскую атомную электростанцию, является ещё одним препятствием на переговорах. Киев считает несправедливым предложение США о разделении контроля над крупнейшим в Европе атомным объектом. Зеленский заявил, что план замалчивает детали демилитаризации станции, финансирования её ремонта, обеспечения водоснабжения и электроснабжения, а также создания пригодных для жизни рабочих на территории после оккупации объекта Россией.

Мирное соглашение с РФ

Ранее глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что птенциальное соглашение о прекращении боевых действий с Россией будет или плохим, или очень плохим, или его не будет вообще.

Также Politico писало, что любая мирная сделка с Россией, которая будет предусматривать территориальные уступки Украины, станет для президента Владимира Зеленского почти непреодолимым политическим и общественным вызовом. В издании напомнили, что многие украинцы не готовы принять сдачу земель России ради мира.

