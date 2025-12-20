Сало в Украине снова подорожало: сколько уже стоит килограмм популярного продукта

За год стоимость продукта выросла уже на 16%.

Средняя цена сала в Украине в конце года составляет 272 гривни за килограмм. За год оно подорожало с 234 грн/кг, прибавив в цене 16%.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Сало неустанно дорожает в течение всего года, прибавляя к цене от одной до нескольких гривень в месяц. Характерно, что в 2023 году сало было дороже, чем год назад, и стоило 252 грн/кг.

Интересно, что "Столичный рынок" приводит несколько иную статистику. Согласно данным сайта рынка, сало здесь продают в диапазоне от 180 до 230 гривен за кило, а средняя цена 210 грн/кг. Две недели назад его отпускали дороже - по 220 грн/кг.

Цены на сало в супермаркетах Украины

В Сильпо свиное сало "Крыжок" можно найти по акционной цене 259 грн/кг.

Сало домашнее жареное в Novus продают за 309 грн/кг.

Килограмм свиного сала в Varus стоит 279,9 гривни.

Цены на свинину и другие виды мяса в Украине

В начале декабря стоимость мяса на рынке претерпела изменения. Говядина и индейка несколько прибавили в цене, при этом курятину начали продавать ощутимо дешевле. Это может быть связано с сокращением поголовья птицы у птицеводов, которые пускают кур на убой из-за недостатка средств.

Так же говорят о сокращении поголовья животных и в отрасли свиноводства. Уменьшение числа свиней заставило поставщиков импортировать рекордные объемы свинины из Европы - показатели импорта за год выросли в 8 раз.

