ChatGPT научился менять свою 'личность' по желанию пользователя

Теперь можно настроить как общий стиль и тон общения ИИ, так и отдельные характеристики.

В ChatGPT появились новые функции персонализации, которые позволяют точнее настраивать как общий стиль и тон общения чат-бота, так и отдельные характеристики. Об этом пишет The Verge.

Новые параметры появились в разделе "Персонализация" в "Настройках" ChatGPT. Теперь можно:

задать основной стиль и тон общения – от профессионального и дружелюбного до ироничного, креативного, максимально эффективного, откровенного или даже циничного;

вручную настроить отдельные черты характера, например уровень тепла и эмоциональности ответов;

попросить ChatGPT реже составлять списки и использовать эмодзи – или, наоборот, еще чаще.

Кроме того, с обновлением в ChatGPT теперь можно закрепить нужные чаты – они будут находиться в общем списке чатов, но в самом верху.

Несколькими днями ранее ChatGPT запустил свой "магазин приложений" – со Spotify, Photoshop и другими сервисами. После привязки обращаться к любому из них можно просто в формате диалога.

Согласно актуальной статистике, ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и аж 92% в Украине. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

