Певица отметила, что они стараются максимально общаться.

Украинская певица Алена Тополя, которая в начале декабря объявила о разводе с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей, рассказала об их отношениях сейчас.

Артистка подчеркнула, что благодарна экс-возлюбленному за все. Однако не стала говорить, что стало переломным моментом в их отношениях.

"Я думаю, происходит так, как должно произойти. Вот я не могу и не хочу комментировать. Мы все написали, все сказали, мы с детьми вместе. То есть мы как родители никуда не поделились - мы максимально стараемся коммуницировать", - отметила Елена во время эфира "Сніданок з 1+1".

Тополя добавила, что у них даже запланирован семейный отдых. Поэтому они вместе с Тарасом и тремя детьми поедут на каникулах в горы.

"У нас отдых вместе будет. Мы едем в горы, будем кататься на лыжах, на сноубордах", - добавила певица.

К слову, звездные супруги были в браке 12 лет. У них есть трое общих детей: 12-летний сын Роман, 10-летний Марк и дочь Мария, которой 5 лет.

Напомним, ранее Елена Тополя гневно отреагировал на ненависть и слухи после новости о разводе. Исполнительница заверила, что "просто не обращает внимания" на все, что пишут.

