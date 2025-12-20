По данным источников издания, любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками исключена.

Специальный российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев направляется в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

При этом российский источник сообщил, что любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками исключена.

"Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются", – заявил собеседник агентства.

Видео дня

Встреча в Майами состоится после переговоров в Берлине с украинскими и европейскими официальными лицами, проведенных Уиткоффом и Кушнером ранее на этой неделе в попытке достичь соглашения о прекращении войны России на Украине. Также в пятницу состоялась их встреча сглавой совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым в Майами.

Комментируя результаты встречи, Умеров отметил, что стороны говорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время. Он также сообщил, что проинформировал об итогах встречи президента Украины Владимира Зеленского.

Война в Украине - вы могли пропустить эти новости

Отчеты американской разведки свидетельствуют, что Владимир Путин не планирует ограничиваться Донбассом, Херсонщиной и Запорожьем, ему нужна вся Украина и даже больше. Речь идет о плане по возвращению под власть России всех территорий бывшего СССР.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прогресс по прекращению войны в Украине достигнут, но предстоит проделать еще много работы.

Рубио отметил, что мира можно добиться путем переговоров только, если обе стороны что-то получат от этого, а также если они пойдут на уступки. По его словам, США пытаются выяснить, что могут дать Украина и Россия, а также то, что они ожидают получить взамен.

Вас также могут заинтересовать новости: