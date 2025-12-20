Лондон не будет действовать единолично, поскольку планировал делать это только синхронно с Австралией, Канадой и Евросоюзом.

Британское правительство отказалось от собственной инициативы направить около 9,1 млрд евро замороженных российских активов, хранящихся в банках страны, на помощь Украине после того как провалилось аналогичное намерение Евросоюза.

Как пишет Financial Times, премьер-министр Кир Стармер был сторонником идеи привлечения замороженных росактивов для финансирования оборонных закупок для Украины.

Издание отметило, что Киев предупреждал, что без дополнительной поддержки может столкнуться с коллапсом уже в начале 2026 года. 18 декабря лидеры Евросоюза договорились предоставить Украине 90 млрд евро кредита, обеспеченного общим бюджетом блока, после того как их предложение использовать замороженные активы России потерпело крах.

В связи с этим британские чиновники заявили, что Лондон не будет действовать единолично и не будет использовать замороженные в стране российские активы для помощи Киеву, поскольку планировал делать это только синхронно с Австралией, Канадой и Евросоюзом.

"Мы не будем двигаться без международных партнеров", - сказал представитель правительства, добавив, что Великобритания "продолжит тесное сотрудничество с G7 и ЕС по финансированию Украины".

Несмотря на отказ от плана, канцлер казначейства Рэйчел Ривз заявила, что Великобритания "срочно" будет работать с партнерами, чтобы обеспечить Киев необходимым финансированием. Она также подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Лондона остается "непоколебимой".

Британские чиновники сообщили, что правительство "перепрофилирует" $2 млрд гарантий для кредитования Всемирного банка, перенеся действующие обязательства на 2026 год, чтобы покрыть "неотложные финансовые потребности" Украины.

Отдельно Великобритания имеет постоянное обязательство предоставлять 3,4 млрд евро ежегодно в виде военной помощи.

Тем временем министры работают над "планом Б" - альтернативными вариантами финансирования Украины.

Ранее Financial Times сообщала, что британские банки были обеспокоены правительственным предложением использовать примерно 8 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов в качестве залога для беспроцентных кредитов Украине без предоставления им гарантий компенсации в случае возможных ответных шагов со стороны Москвы.

Некоторые банковские чиновники ставили под сомнение законность такого плана, предостерегая, что правительство создает новый прецедент, который может подвергать их значительным юридическим рискам, если Россия решит подать иск в случае достижения мирного соглашения.

Какие именно банки в Великобритании хранят суверенные российские активы, неизвестно - они неохотно раскрывают любую информацию о своей причастности.

Осторожность Стармера в отношении односторонних действий Британии сохраняется несмотря на то, что ранее на этой неделе он выдал лицензию на перевод 2,85 млрд евро замороженных средств от продажи футбольного клуба "Челси" российского олигарха Романа Абрамовича в пользу Украины.

18 декабря Евросоюз принял решение о финансировании Украины на 90 млрд евро на 2026-27 годы.

При этом финансирование будет происходить за счет ЕС, а не замороженных активов России, как это предусматривал первоначальный план "репарационного займа" для Украины.

