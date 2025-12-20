Если вы допустите эту ошибку, в следующем сезоне гортензия просто не расцветет.

Неправильная обрезка гортензий может испортить цветение в следующем сезоне. А время обрезки имеет решающее значение, поскольку гортензии цветут на прошлогодних стеблях.

Зачем обрезать гортензии после цветения

После того, как гортензии отцветут, приходит время для небольшой уборки. Цель проста: удалить сухие и поврежденные ветви и увядшие соцветия, пишет Futura-sciences.

Но эту ​​легкую обрезку следует проводить только, если вы живете в мягком климате, где обрезанные ветви не замерзнут зимой.

Если вы живете в регионе, где зимой холодно, то лучше оставить увядшие соцветия в покое. Слишком ранняя обрезка может привести к повреждению новых почек морозом, а оставив их на месте, вы обеспечите естественную защиту от холода.

Когда обрезать гортензии

Независимо от того, проводили ли вы легкую обрезку осенью, основную обрезку следует проводить в конце февраля или начале марта, до начала нового роста. Именно в это время легче всего заметить новые зеленые почки. Однако будьте осторожны - гортензии цветут на старых побегах, поэтому слишком агрессивная обрезка может привести к отсутствию цветов. Если оставить их без обрезки, они будут расти беспорядочно; если обрезать слишком сильно, они не будут цвести.

Как обрезать гортензии

Используйте острые, чистые секаторы. Начните с удаления всех увядших цветков, затем обрежьте каждый стебель чуть выше свежей зеленой почки или пары здоровых листьев.

Заодно удалите все мертвые или поврежденные ветки у основания и используйте срезанные части в качестве мульчи вокруг растений.

Придайте кусту форму, проредив его центральную часть для лучшей циркуляции воздуха - это поможет предотвратить болезни.

Подкормите растения специальным удобрением для гортензий и покройте почву слоем компоста.

