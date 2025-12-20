Операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" лишили пехотные группы оккупантов прикрытия.

Операторы Сил беспилотных систем (СБС) остановили штурмовые действия россиян на Донецком направлении. Были уничтожены вражеские танки, танковый мостоукладчик и бронемашины. Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВС Украины в Telegram.

Отмечается, что операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" остановили штурмовые действия противника на, поразив танки, бронированные машины и танковый мостоукладчик МТУ-20, который должен был обеспечить продвижение этих танков и бронемашин в направлении позиций Сил обороны. В СБС подчеркнули, что это лишило пехотные группы оккупантов прикрытия.

"Системная работа 427-го ОПБпС "Рарог" ослабляет наступательный потенциал противника и обеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта", - говорится в сообщении.

В СБС напомнили, что МТУ-20 является советским танковым мостоукладчиком,, который разработан на базе танка Т-55. Он предназначен для быстрой установки однопролетного металлического моста грузоподъемностью 50 тонн через препятствия шириной до 18 метров.

СБУ поразила два российских истребителя в Крыму - что известно

Ранее в СБУ сообщили, что на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму были поражены два российских самолета Су-27. Удар нанесли дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

В СБУ отметили, что один из истребителей находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Самолет был уничтожен.

Кроме того, подтверждено поражение диспетчерской башни, что может осложнить организацию и контроль полетов на указанном аэродроме.

Вас также могут заинтересовать новости: