Различные игровые медиа продолжают подводить итоги уходящего года. Авторитетнейшее западное издание IGN тоже сделало свой выбор: в главной категории "Игра года" победила французская RPG Clair Obscur: Expedition 33.
Ее успех обозреватели объясняют безупречной оптимизацией на старте, увлекательной историей в темном постапокалиптическом мире, удачным подбором актеров, а также свежим подходом к геймплею, где тактическая стратегия органично сочетается с динамичными боями.
Остальные лучшие игры 2025 года:
Лучшая игра для Xbox – Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучшая графика – Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучшая ПК-игра – Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучшая ролевая игра – Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучшая игра для PlayStation – Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучшая музыка и саундтрек – Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучший экшен – Hades 2;
- Лучший ремейк/ремастер – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater;
- Лучшая игра Nintendo – Donkey Kong Bananza;
- Лучший шутер – ARC Raiders;
- Лучшая приключенческая игра – Hollow Knight: Silksong;
- Лучший "рогалик" – Hades 2;
- Лучшая головоломка – Blue Prince;
- Лучшая стратегия – Anno 117: Pax Romana.
В IGN отметили, что 2025 год оказался одним из самых удачных для ПК: широкий выбор жанров и ровное качество релизов укрепили репутацию платформы как по-настоящему универсального дома для игр.
Clair Obscur: Expedition 33 также стала игрой года по версии "геймерского Оскара" The Game Awards 2025. Помимо главной номинации, ей удалось победить еще в восьми ключевых категориях – абсолютный рекорд для премии.
Меж тем в Steam стартовала крупная зимняя распродажа. Акция продлится больше двух недель и завершится 5 января. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.