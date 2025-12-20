Звание лучшей игры года получила французская RPG Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall Interactive

Различные игровые медиа продолжают подводить итоги уходящего года. Авторитетнейшее западное издание IGN тоже сделало свой выбор: в главной категории "Игра года" победила французская RPG Clair Obscur: Expedition 33.

Ее успех обозреватели объясняют безупречной оптимизацией на старте, увлекательной историей в темном постапокалиптическом мире, удачным подбором актеров, а также свежим подходом к геймплею, где тактическая стратегия органично сочетается с динамичными боями.

Остальные лучшие игры 2025 года:

  • Лучшая игра для Xbox – Clair Obscur: Expedition 33;

  • Лучшая графика – Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучшая ПК-игра – Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучшая ролевая игра – Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучшая игра для PlayStation – Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучшая музыка и саундтрек – Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучший экшен – Hades 2;
  • Лучший ремейк/ремастер – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater;
  • Лучшая игра Nintendo – Donkey Kong Bananza;
  • Лучший шутер – ARC Raiders;
  • Лучшая приключенческая игра – Hollow Knight: Silksong;
  • Лучший "рогалик" – Hades 2;
  • Лучшая головоломка – Blue Prince;
  • Лучшая стратегия – Anno 117: Pax Romana.

В IGN отметили, что 2025 год оказался одним из самых удачных для ПК: широкий выбор жанров и ровное качество релизов укрепили репутацию платформы как по-настоящему универсального дома для игр.

Clair Obscur: Expedition 33 также стала игрой года по версии "геймерского Оскара" The Game Awards 2025. Помимо главной номинации, ей удалось победить еще в восьми ключевых категориях – абсолютный рекорд для премии.

Меж тем в Steam стартовала крупная зимняя распродажа. Акция продлится больше двух недель и завершится 5 января. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.

