Clair Obscur: Expedition 33 – лучшее, во что вы можете поиграть в 2025 году, считают журналисты.

Различные игровые медиа продолжают подводить итоги уходящего года. Авторитетнейшее западное издание IGN тоже сделало свой выбор: в главной категории "Игра года" победила французская RPG Clair Obscur: Expedition 33.

Ее успех обозреватели объясняют безупречной оптимизацией на старте, увлекательной историей в темном постапокалиптическом мире, удачным подбором актеров, а также свежим подходом к геймплею, где тактическая стратегия органично сочетается с динамичными боями.

Остальные лучшие игры 2025 года:

Лучшая игра для Xbox – Clair Obscur: Expedition 33 ;

Лучшая графика – Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Лучшая ПК-игра – Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Лучшая ролевая игра – Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Лучшая игра для PlayStation – Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Лучшая музыка и саундтрек – Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Лучший экшен – Hades 2 ;

; Лучший ремейк/ремастер – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ;

; Лучшая игра Nintendo – Donkey Kong Bananza ;

; Лучший шутер – ARC Raiders ;

; Лучшая приключенческая игра – Hollow Knight: Silksong ;

; Лучший "рогалик" – Hades 2 ;

; Лучшая головоломка – Blue Prince ;

; Лучшая стратегия – Anno 117: Pax Romana.

В IGN отметили, что 2025 год оказался одним из самых удачных для ПК: широкий выбор жанров и ровное качество релизов укрепили репутацию платформы как по-настоящему универсального дома для игр.

Видео дня

Clair Obscur: Expedition 33 также стала игрой года по версии "геймерского Оскара" The Game Awards 2025. Помимо главной номинации, ей удалось победить еще в восьми ключевых категориях – абсолютный рекорд для премии.

Меж тем в Steam стартовала крупная зимняя распродажа. Акция продлится больше двух недель и завершится 5 января. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: