Странам Европы следует быть готовыми к нападению России уже в 2027 году.

Странам Европы следует быть готовыми к нападению России уже в 2027 году, в планах Владимира Путина - оккупация стран Балтии. Об этом глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сказал в интервью LB.

"Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027-й", - отметил он.

Буданов добавил, что основным направлением российской агрессии будут страны Балтии. Он пояснил, что причины кроются в мировоззрении россиян, ведь для того, чтобы империя развивалась, ей постоянно нужно расширять свое влияние и территории, а это единственное, по мнению РФ, "безопасное" направление.

Видео дня

"На севере - только Северный Ледовитый океан и дальше по кругу - Америка. Не вариант, потому что будет больно. На востоке - Тихий океан и опять же Америка. Ответ тот же. На юге - Китай, будет вообще катастрофически - сухопутная граница, будут такие же условия, как вот у нас в войне с Российской Федерацией, только для них. Остается только запад, который в их понимании, извините за фразеологизм, "зажрался", "больной", "слабый" и "нерешительный", - отметил глава ГУР.

По его информации, страны Балтии РФ планирует оккупировать, при этом Польша "рассматривается сугубо для ударов, для военной кампании без захвата".

Планы Путина на Европу

Как сообщал Reuters со ссылкой на данные разведки США, российский диктатор Владимир Путин не планирует ограничиваться Донбассом, Херсонщиной и Запорожьем. в Кремле желают получить всю Украину, а также территории других бывших стран советского блока, включая нынешних членов НАТО.

Как пишет WSJ, европейские чиновники в сфере безопасности сейчас регулярно призывают общественность готовиться к потенциальной войне с Россией - заявление, которое казалось немыслимым еще десятилетие назад.

В то же время вице-адмирал Королевского флота Великобритании Майк Атли заявлял, что сейчас вооруженным силам НАТО не хватит устойчивости для затяжной войны с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: