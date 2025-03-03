Проект не диверсифицирует источники поставок газа в ЕС.

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream) не отвечает общим интересам стран Европейского Союза, поскольку не способствует диверсификации энергетических ресурсов в ЕС.

Как передает "Европейская правда", об этом 3 марта на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. По ее словам, этот проект не диверсифицирует источники поставок газа в ЕС, а в случае его реализации главной заботой станет соответствие международным нормативным требованиям.

"Наша позиция очень и очень четкая: "Северный поток-2" не является проектом общего интереса. Он не диверсифицирует источники энергии в ЕС. Также следует отметить, что газ никогда не поставлялся в Европу по этому трубопроводу", – подчеркнула Итконен.

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Она добавила, что если газопровод будет достроен и введен в эксплуатацию, он должен функционировать в соответствии с нормами международного и европейского права.

Северный поток-2: вы могли это пропустить

По данным источников Financial Times, в США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу при поддержке американских инвесторов. Это демонстрирует сближение Дональда Трампа с Москвой.

Отмечается, что план принадлежит Маттиасу Варнигу – бывшему офицеру Штази в Восточной Германии и близкому другу Владимира Путина, который до 2023 года руководил главной компанией "Северного потока-2". По словам собеседников издания, план Варнига предусматривает работу с командой Трампа через американских бизнесменов.

В ноябре 2024 года сообщалось, что американский миллиардер Стивен Линч, который имеет бизнес в России, обратился к правительству США с просьбой разрешить ему принять участие в торгах за газопровод "Северный поток-2", если он будет выставлен на аукцион из-за банкротства.

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