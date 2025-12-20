Правильно подобранный талисман привлечет удачу в новом году.

Каждый человек мечтает, чтобы новый год стал лучше и счастливее, чем предыдущий. В этом могут помочь талисманы, которые используются для того, чтобы улучшить вашу удачу и помочь сделать вашу жизнь лучше. Какой талисман удачи нужно носить с собой в 2026 году, чтобы привлечь позитивные изменения в своей жизни – подскажет ваше персональное число рождения, пишет The Times of India.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как высчитать свое число рождения

Для расчета сложите день, месяц и год вашего рождения, а затем сведите полученную сумму к однозначному числу (от 1 до 9).

Пример: Если вы родились 15 мая 1993 года: 1 + 5 (день) + 5 (месяц) + 1+9+9+3 (год) = 33 = 3+3 = 6 (Ваше число – 6).

Вот какой талисман должно носить с собой каждое число рождения в следующем году

Число 1

Эти люди находятся под влиянием Солнца, поэтому этим людям следует носить с собой желтый платок. Это поможет им усилить свою солнечную энергию.

Число 2

Такие люди находятся под влиянием планеты Луна, и им рекомендуется носить кулон с символом "Ом". Это сделает их сильными и могущественными.

Число 3

Эти люди, находятся под влиянием Юпитера, и им рекомендуется носить с собой цитрин. Это поможет им привлечь удачу и богатство.

Число 4

Люди с числом 4 находятся под влиянием планеты Раху, и им рекомендуется носить с собой кольцо в форме подковы. Это избавит их от негатива и даст ясность в жизни.

Число 5

Люди с числом 5 находятся под влиянием Меркурия, и им рекомендуется носить с собой зеленое павлинье перо, храня его за чехлом телефона. Это поможет им избавиться от негатива, улучшить коммуникативные навыки, а также привлечь любовь в 2026 году.

Число 6

Люди с числом 6 находятся под влиянием Венеры, и им рекомендуется носить в кошельке маленькую флейту. Это поможет им привлечь новые отношения и исполнит все их желания.

Число 7

Люди, рожденные под числом 7, находятся под влиянием планеты Кету, и им рекомендуется носить в кошельке желтые горчичные зерна. Это поможет им избежать сглаза и достичь своих целей.

Число 8

Люди, рожденные под числом 8, находятся под влиянием планеты Сатурн. В предстоящем году им следует всегда носить с собой небольшой жезл. Это даст им силу и мужество, чтобы показать свою сильную сторону.

Число 9

Люди, рожденные под числом 9, находятся под влиянием Марса. Им рекомендуется носить с собой небольшую Хануман Чалису (в индуизме - поэма-восхваление Ханумана, спутника и помощника Рамы – УНИАН), которую они могут хранить в кошельке. Это обеспечит им защиту и поможет исполнить все их желания.

Ранее нумерологи рассказали, что следующий год обещает быть бодрым и вдохновляющим и раскрыли прогноз для каждой даты рождения.

