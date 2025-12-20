Артистка отметила, что не понимает девушек, которые идут на шоу.

Популярная украинская певица Оля Полякова раскритиковала шоу "Холостяк".

Артистка отметила, что смотрит 14 сезон проекта, где главный герой - актер Тарас Цымбалюк, лишь отрывками из-за постоянной занятости. Однако все же успела оценить "холостяка".

"Красивый там, ходит такой здоровый", - высказалась Полякова об актере в проекте "Дорослі дівчата".

Видео дня

Однако Оля подчеркнула, что ей не нравится сам формат реалити. По ее словам, мужчины должны "бегать" за женщинами, а не наоборот. Об этом она сказала так:

"Мне не нравится, когда много женщин сражаются за одного мужчину. Это в природе нигде такого нет. Где вы видели, чтобы в прайде было много львиц, которые между собой дерутся за льва? Или много олениц дерутся за оленя? Это неестественно! Женщина выбирает сильнейшего тогда, когда мужчины соревнуются за нее. Так заложено природой, а этот проект против природы".

Она также призвала женщин больше уважать себя и не соревноваться за мужское внимание ни с кем.

Напомним, ранее экс-супруга Тараса Цымбалюка эмоционально высказалась о его участии в шоу "Холостяк". Тина также призналась, смотрит ли 14 сезон реалити.

Вас также могут заинтересовать новости: