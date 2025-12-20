Этим кроссоверам и внедорожникам не страшны поломки.

Ничто так не портит поездку, как неожиданная поломка. Именно поэтому выбор надежного автомобиля является довольно важной задачей.

В How-To Geek назвали 9 кроссоверов и внедорожников, которые идеально подходят для дальних поездок. По словам экспертов, эти модели очень редко выходят из строя.

9 очень надежных кроссоверов и внедорожников:

Hyundai Santa Fe

Chevrolet Tahoe

Honda Pilot

Chevrolet Traverse

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Nissan Pathfinder

Hyundai Palisade

Kia Telluride

Самым надежным автомобилем в этом рейтинге оказался кроссовер Kia Telluride. Согласно исследованию J.D. Power, эта модель получила 83 из 100 баллов за свою надежность.

Также в издании похвалили Kia Telluride за просторный интерьер и безопасность. Другим плюсом этого кроссовера является богатое оснащение.

Кроме того, очень надежными оказались кроссоверы Hyundai Palisade и Nissan Pathfinder. Эксперты также высоко оценили практичность этих автомобилей.

Самый надежный кроссовер, который можно купить в 2025 году

Ранее представитель автосервиса Oly Autos назвал три самых надежных кроссовера. Он заявил, что его фаворитом является Volkswagen Tiguan.

По словам эксперта, Volkswagen Tiguan очень редко выходит из строя. Он подчеркнул, что это замечательный автомобиль.

