Надин призналась, что пережила болезненный опыт.

Финалистка романтического шоу "Холостяк" и модель Надин Головчук рассказала об абьюзе в отношениях.

В 10-м выпуске проекта во время индивидуального общения с главным героем Тарасом Цымбалюком девушка откровенно призналась, что имела болезненный опыт в любви. В частности, Надин отметила, что ее первый избранник не позволял ни с кем общаться, контролировал соцсети, а также употреблял запрещенные вещества.

"Мне не хватало силы внутренней, чтобы взять и уйти от него. Это опыт, который я должна была пройти. Потому что без него я бы не поняла, что такое хорошие отношения", - подчеркнула модель.

Тогда Надин было 18 лет. Однако после завершения отношений, по ее словам, она не сделала выводов и "притянула снова нехорошего человека" в свою жизнь.

"Притянула тоже нехорошего человека к себе... Из-за неуверенности и нелюбви к себе. Был и физический абьюз. Однажды меня хотели сбросить с балкона, держал руку на моей шее и говорил: "Ты будешь или моя, или ничья", - вспомнила девушка.

Однако теперь она отметила, что не хочет повторять собственных ошибок и не будет такого терпеть.

Напомним, ранее участница "Холостяка" растрогала Тараса Цымбалюка.

