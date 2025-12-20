В частности, оккупанты продвинулись в Северске.

Российские войска продвинулись в двух областях - в Донецкой и Днепропетровской областях. Как сообщил украинский мониторинговый аналитический проект DeepState, оккупанты имеют успехи возле четырех населенных пунктов.

Так, по данным аналитиков, россияне имеют успех вблизи Дроновки и в Северске Донецкой области. При этом, согласно карте DeepState, город Северск уже почти захвачен врагом.

Кроме того, в DeepState заявили о продвижении российских оккупантов в населенном пункте Вишневое Днепропетровской области.

Российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции заявил "о чрезвычайных успехах российской армии на линии фронта". Также он поделился планами продолжить наступление в направлении Славянска. Путин добавил, что российские оккупанты якобы уже захватили Северск, и также "скоро захватят" Лиман. По его словам, это откроет путь на Славянск.

Как отмечают в ISW, в России утверждают о якобы захвате более 6300 кв. км территории Украины за текущий год, но эти заявления не соответствуют реалиям на поле боя. Так, по данным аналитиков, российские оккупанты захватили в Украине с начала 2025 года 4700 кв. км. В то же время, даже озвученная россиянами цифра охватывает лишь 1,04% от общей площади Украины.

