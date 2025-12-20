Успех СБУ в нанесении удара беспилотником по российскому танкеру "теневого флота" в Средиземном море является выдающимся примером борьбы с агрессором.
Как пишет в редакционной статье издание The Telegraph, на каждом этапе войны, от оттеснения сил российского диктатора Владимира Путина от Киева до потопления флагманского корабня "Москва", защитники Украины опровергали сомнения скептиков и чрезвычайно эффективно использовали ограниченные ресурсы для сопротивления более крупной и богатой стране.
Издание рассуждает, что если бы западные страны полностью поддержали Украину в самом начале полномасштабного вторжения РФ, ситуация сейчас могла бы выглядеть значительно лучше.
"Тем не менее, есть веские основания для оказания Украине максимально возможной поддержки, поскольку она стремится помешать Путину в его попытках получить рычаги влияния на мирные переговоры", - написало издание.
Журналисты отметили, что с этой точки зрения, предоставление Европой Украине кредита на 90 млрд евро является в лучшем случае частичной победой.
"... риторика европейских лидеров о необходимости поддержать Украину сегодня, чтобы избежать войны на своей территории завтра, в очередной раз не подкрепилась масштабом финансовых обязательств", - считают журналисты.
Они отметили, что неспособность мобилизовать 210 млрд евро замороженных российских активов на благо Украины, является еще одним примером в этой серии.
"На эту сумму можно было бы закупить намного больше военной техники и значительно увеличил финансовую устойчивость украинского государства... Это была упущенная возможность для Европы заявить о себе и занять более жесткую позицию по отношению к Москве", - констатировало издание.
Репарационный кредит для Украины
Решение Евросоюза предоставить Украине кредит на 90 млрд евро продемонстрировало разногласия внутри ЕС и рост сопротивления дальнейшей поддержке Киева.
Ранее газета Financial Times написала, что отсутствие договоренности о финансировании стало бы серьезным свидетельством слабости ЕС в момент, когда от него ожидают решительности.