Также поражена буровая платформа.

Силы обороны Украины поразили российский военный корабль проекта 22460 "Охотник" в Каспийском море. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник". Он осуществлял патрулирование в Каспийском море неподалеку нефтегазовой добывающей платформы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в корабль попали несколько украинских дронов, степень повреждений и бортовой номер судна сейчас уточняются.

Видео дня

Кроме того, ВСУ поразили буровую платформу на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море, принадлежащем компании "Лукойл".

"Платформа обеспечивает добычу нефти и газа и задействована в обеспечении вооруженных сил российского агрессора. Дальнейшая способность ее функционирования и масштаб ущерба уточняются", - отмечают в Генштабе.

Также, поражена радиолокационная система РСП-6М2 в районе Красносельского на временно оккупированной территории Крыма. В Генштабе отмечают, что РЛС предназначена для регулирования движения воздушных судов, в частности для точного их захода на посадку в условиях плохой видимости.

Удары по российским кораблям - последние новости

Недавно в нейтральных водах Средиземного моря элитное оперативно-боевое подразделение СБУ "Альфа" поразило воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" России QENDIL.

А 15 декабря СБУ устроила морской "хлопок" в порту Новороссийска.

По данным источника УНИАН, впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo).

Вас также могут заинтересовать новости: