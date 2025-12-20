Сейчас в Николаеве курсируют троллейбусы с автономным ходом.

В результате российской дроновой атаки по энергетической инфраструктуре без света остался Николаев и населенные пункты нескольких районов области.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, ночью россияне массированно атаковали "Шахедами" критическую инфраструктуру области, в результате чего произошло обесточивание населенных пунктов в Баштанском, Николаевском и Вознесенском районах.

"С ночи все объекты критической и социальной инфраструктуры работают на генераторах и альтернативных источниках питания. Обеспечиваем работу отопления, водоснабжения и водоотведения. Проводим мероприятия по устойчивости мобильной связи", - сказал Ким.

Он добавил, что все службы работают в усиленном режиме. Кроме того, в результате атаки в Николаеве повреждены 7 гаражей, два легковых автомобиля и трактор. Люди не пострадали.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что без электроэнергии остался областной центр. В Николаеве развернуты пункты несокрушимости, в определены адреса точек выдачи воды, которые работают во время отключения электроэнергии. По словам городского головы, медицинские учреждения работают в штатном режиме.

"На маршрутах курсируют троллейбусы с автономным ходом до 20 км, что позволяет обеспечивать перевозки даже в сложных условиях. Не прекращали свою работу автобусы и маршрутные такси", - подчеркнул Сенкевич.

Атаки россиян на юг Украины

Как писал УНИАН, в ночь на 19 декабря, армия РФ атаковала Одессу дронами, из-за попадания в большой части города пропал свет, отопление и вода. По данным прокуратуры, в результате атаки в Одессе и области повреждена энергетическая инфраструктура, административное здание, многоэтажки, автомобили, гаражи. Пострадала 58-летняя женщина, которая госпитализирована.

