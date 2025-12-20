Врач назвала продукты, которыми категорически нельзя кормить кошку.

Даже опытные владельцы животных не всегда знают, чем нельзя кормить кошку. Некоторые люди десятилетиями кормят любимца одинаковыми продуктами по привычке, или поддаются его жалобному взгляду. Однако такие действия могут иметь очень печальные последствия.

Каждому любителю животных нужно запомнить, что нельзя давать кошкам. Эти знания могут спасти здоровье или даже жизнь вашего любимца. Самые ядовитые для котов продукты эксклюзивно для УНИАН назвала ветеринарный врач-гастроэнтеролог KYIV VET PODIL Анна Веремеева.

Чем нельзя кормить кота из домашних продуктов

Врач объяснила, что желательно не давать животным пищу со стола, к примеру, жирные продукты - сосиски, колбасы. Эти продукты могут вызвать нарушение работы желудочно-кишечного тракта и провоцировать диарею и рвоту. Даже если кот любит и выпрашивает такие лакомства, это не значит, что они для него полезны.

Еще один вид пищи, который нельзя давать котам, это молочные и кисломолочные продукты, так как они содержат лактозу (природный молочный сахар). У большинства кошек, так же как и у части людей, с возрастом возникает непереносимость этого вещества, и появляется повышенная чувствительность к нему. Если у животных есть такая особенность, то употребление молочных продуктов может вызвать метеоризм, диарею и рвоту.

Котам нельзя лук и чеснок - эти овощи подавляют выработку эритроцитов (клетки крови) и способны вызвать анемию (малокровие). Поэтому животным ни в коем случае нельзя давать блюда, в которых есть луковая поджарка.

Если вас интересует, можно ли кошкам шоколад, то ответ врача - категорическое "нет". Особенно опасен для питомцев черный шоколад и продукты с кофе в составе. Они будут негативно влиять на центральную нервную и на сердечно-сосудистую систему животного.

Еще запрещено давать кости, поскольку из-за них может возникнуть обструкция (непроходимость желудочно-кишечного тракта), есть угроза появления эрозий или язв на слизистой оболочке желудка или кишечника. Под запретом также виноград и изюм - эти сухофрукты токсичны для кошек, они способны провоцировать острую почечную недостаточность.

Некоторые котики проявляют интерес к авокадо, но им этот плод давать нельзя, потому что в нем есть токсичный компонент, который может спровоцировать отравление. К тому же это очень жирный продукт, из-за которого могут возникнуть расстройства пищеварения.

Коротко подытожим, какая еда - яд для кошек:

колбасы и сосиски;

молочные продукты;

чеснок и лук;

шоколад;

кости;

виноград и изюм;

авокадо.

Эти продукты не следует добавлять в рацион кота, даже если вы так делали раньше и не сталкивались с последствиями. Ведь однажды животному может не повезти.

Какие растения ядовиты для кошек

По словам ветеринарного врача, самые опасные растения для кошек это лилии. Если животное съест любую часть такого растения - листок, цветок, луковицу, - в течение суток возникает острое поражение почек, и спасти любимца очень трудно, а иногда - даже невозможно.

Также в доме с котом не стоит держать драцены, фиалки или луковицу тюльпанов. Их потребление может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, слюнотечение, рвоту и диарею.

Что делать если кот отравился

Сначала надо оказать первую помощь. Эксперт рассказала, что можно дать кошке при отравлении. Необходимо сразу применить сорбент (примерно 1-1,5 чайной ложки, в зависимости от веса животного) - "Энтеросгель", "Атоксил-гель" или "Пресорб".

Еще нужно узнать, какое именно растение или продукт съел кот, и в ближайшее время обратиться к ветеринару. Обязательно расскажите врачу, чем именно отравился любимец - схема лечения будет отличаться от конкретного токсина.

справка Анна Веремеева Ветеринар Дипломированная магистр ветеринарной медицины, закончила Национальный Университет Биоресурсов и Природопользования (факультет ветеринарной медицины). Врач-гастроэнтеролог ветеринарной клиники KYIV VET PODIL. Специализация: гастроэнтерология, паразитология, эндоскопия.

