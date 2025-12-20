Во многих областях днем будет всего 0°...+2°.

Сегодня, 20 декабря, в Украине будет преимущественно пасмурно, но без осадков. Температура чуть снизится, но все равно будет выше "нуля" - довольно тепло, как для этого времени года. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны температура снизится до +2°...+5°, только на Закарпатье воздух прогреется до +5°...+8°. Ожидается преимущественно пасмурная погода, но местами с прояснениями.

На севере Украины сегодня будет пасмурно и холодно. В течение суток столбики термометров тут покажут всего 0°...+2°.

Холоднее всего сегодня будет на востоке, где днем ожидается от -1° до +2°. Тут также ожидается пасмурная, но сухая погода.

В центральной части Украины похолодает до 0°...+2°, только на юге Днепропетровской области будет чуть теплее - до +4°. Пасмурно, без осадков.

Жителей южных областей традиционно ждет самая тепла погода. Тут столбики термометров покажут +3°...+5°, в Херсонской области - до +7°, а в Крыму - до +9°.

20 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

20 декабря в народном календаре - день памяти Игнатия Богоносца. По приметам, если в этот день ясно, но при этом держится небольшой мороз, то весна будет мягкая и короткая.

