Вступление в ряды российской армии подают должникам как "добровольный выбор".

Во временно оккупированном Донецке местным жителям со значительными задолженностями предлагают "альтернативный" вариант их погашения - подписание контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС)

Отмечается, что в Донецке людям с крупными кредитами в исполнительных службах прямо предлагают вступить в ряды российской армии в обмен на списание задолженности. Речь идет не только о кредитах, но и о штрафах, пени и любых долгах, которые человек не может погасить.

По данным ЦНС, жителей Донецка с задолженностями целенаправленно подталкивают к службе в российской армии, преподнося это как "самый быстрый способ закрытия вопроса".

"Формально это подают как "добровольный выбор". Фактически - ультиматум в ситуации безвыходной ситуации: либо фронт, либо финансовое уничтожение", - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что так оккупационная администрация решает сразу две задачи: снимает социальную напряженность вокруг долгов и пополняет российскую армию.

Путин разрешил изымать жилье украинцев на оккупированных территориях

Ранее The Moscow Times писало, что российский диктатор Владимир Путин разрешил оккупантам изымать жилье украинцев на оккупированных территориях. Такое право оккупационным "властям" в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях глава Кремля дал до 2030 года, подписав соответствующий закон.

Согласно подписанному документу, отобранное у украинцев жилье могут цинично передать гражданам России, проживающим на оккупированных территориях и потерявшим жилье "из-за боевых действий, диверсий, терактов или актов агрессии против РФ". В то же время "претенденты" на чужие квартиры и дома не должны иметь другой недвижимости, пригодной для проживания.

