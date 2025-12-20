Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал два направления, в которых Украина критически зависима от помощи Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в интервью LB.
Так, первое направление, по словам Буданова, - это космическая съемка - радиолокационная и оптическая. В то же время здесь тоже есть две составляющие.
Во-первых, Украина получает от США доступ к космосъемке на безвозмездной основе, в виде помощи, а второе направление - это контракты.
Соответственно, в случае, если США заблокируют доступ к бесплатной космосъемке - это не будет критической проблемой, отметил Буданов.
"По оптической съемке - это где-то примерно 15-17% минус, это не критично. По радиолокационной - около 46%: трудно, но тоже ничего страшного в этом нет. Все мы любим кустик какой-то себе сфотографировать, потому что хочется через спутник на него посмотреть", - отметил он.
В то же время если США примут политическое решение и заблокируют контракты - это будет критично, подчеркнул глава ГУР.
"Вот тогда мы падаем почти до нуля. По этому фактору мы критически зависимы".
Второй фактор, по словам Буданова, где Украина зависит от США, - это раннее оповещение о баллистической угрозе.
"Все. Остальное у нас наше", - подчеркнул он.
Помощь США Украине
Напомним, в начале года США временно прекращали делиться с Украиной разведданными.
В то же время несколько месяцев назад ряд западных СМИ сообщили, что США будут предоставлять Украине разведывательные данные для определения целей на территории РФ. В частности The Wall Street Journal пишет, что целями разведки США может стать энергетическая система РФ. Также для нанесения таких ударов США рассматривают передачу Украине большего количества дальнобойного вооружения.