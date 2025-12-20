Все остальное Украина обеспечивает сама, подчеркнул он.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал два направления, в которых Украина критически зависима от помощи Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в интервью LB.

Так, первое направление, по словам Буданова, - это космическая съемка - радиолокационная и оптическая. В то же время здесь тоже есть две составляющие.

Во-первых, Украина получает от США доступ к космосъемке на безвозмездной основе, в виде помощи, а второе направление - это контракты.

Видео дня

Соответственно, в случае, если США заблокируют доступ к бесплатной космосъемке - это не будет критической проблемой, отметил Буданов.

"По оптической съемке - это где-то примерно 15-17% минус, это не критично. По радиолокационной - около 46%: трудно, но тоже ничего страшного в этом нет. Все мы любим кустик какой-то себе сфотографировать, потому что хочется через спутник на него посмотреть", - отметил он.

В то же время если США примут политическое решение и заблокируют контракты - это будет критично, подчеркнул глава ГУР.

"Вот тогда мы падаем почти до нуля. По этому фактору мы критически зависимы".

Второй фактор, по словам Буданова, где Украина зависит от США, - это раннее оповещение о баллистической угрозе.

"Все. Остальное у нас наше", - подчеркнул он.

Помощь США Украине

Напомним, в начале года США временно прекращали делиться с Украиной разведданными.

В то же время несколько месяцев назад ряд западных СМИ сообщили, что США будут предоставлять Украине разведывательные данные для определения целей на территории РФ. В частности The Wall Street Journal пишет, что целями разведки США может стать энергетическая система РФ. Также для нанесения таких ударов США рассматривают передачу Украине большего количества дальнобойного вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: