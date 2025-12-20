'Золотой' узвар и дешевые вареники: сколько стоит приготовить 12 блюд на Сочельник

Рыба и бакалея подорожали на фоне рекордного удешевления овощей.

Общая стоимость продуктов для 12 постных блюд на Рождество составляет 913,57 гривни на одного человека, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишет Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

В этом году рождественская "корзина" подорожала умеренно из-за рекордного удешевления овощей. В то же время фрукты, рыба и бакалея прибавили в цене.

Из-за "овощной дефляции" можно будет сэкономить на приготовлении вареников с капустой (их стоимость снизилась на 47%), картофеля с чесноком (-40%) и винегрета (-18%). Постный борщ тоже будет дешевле на 18%, чем в прошлом году.

А вот кутья и узвар, основные символы рождественского стола, существенно подорожали. Стоимость кутьи выросла на 37%, а компота - более чем вдвое - на 150%.

Отдельно ударят по кошельку и рыбные блюда. Стоимость сельди выросла на 24%, а рыбы (хека) для запекания - на 25%. Также за год на 22% подорожало подсолнечное масло, которое является базовым элементом постного стола - оно выступает ингредиентом большинства блюд.

Стоимость праздничного стола на Новый год, когда ассортимент блюд будет включать не только постные блюда, но и мясо и алкоголь, будет в несколько раз выше стоимости рождественского меню. Институт аграрной экономики оценивает расходы на ужин 31 декабря для семьи в четыре человека на уровне 3980 гривен.

При этом в прошлом году продукты для традиционных новогодних блюд обошлись украинцам в 3594 гривни - так что за год их стоимость выросла чуть больше, чем на 10%.

