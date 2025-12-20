Они провели время вместе за границей.

Известный украинский режиссер, актер, а с 2022 года военный Ахтем Сеитаблаев показался со своей старшей дочерью Назлы и внучкой.

Соответствующие кадры звезда фильма "Другой Франко" опубликовал в своем Instagram. Их встреча состоялась в Бельгии, где сейчас живет дочь Ахтема со своей семьей.

"Минуты счастья, с дочерью и внучкой", - подписал фото режиссер.

Также Сеитаблаев показал, как отдельно проводил время с маленькой внучкой, имя которой не указал.

К слову, у Ахтема Сеитаблаева трое детей от двух разных браков. В первых отношениях у него родилась дочь Назлы и сын Селим. Во втором браке с продюсером Иванной Дядюрой появилась на свет дочь Сафие. Некоторое время актер не общался с девочкой, однако недавно ему удалось наладить связь с ней.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев ответил, поддерживает ли общение с сыном, который сейчас живет в Крыму.

