Уже совсем скоро украинцы начнут отмечать самые главные и теплые праздники зимы. Все соберутся за праздничным столом, чтобы отведать 12 блюд на Святвечер, который наступает перед Рождеством.
Мы разобрались, какие 12 блюд готовят на Рождество и Сочельник.
Почему готовят 12 блюд на Рождество в Украине
Традиция собираться за столом перед Рождеством и подавать 12 постных блюд уходит корнями еще во времена язычества. Тогда люди отмечали зимнее солнцестояние и поминали предков.
С приходом христианства традиция приобрела новый вид. В обоих случаях было принято готовить 12 блюд, поскольку они отсылают к 12 месяцам года. Некоторые считают, что это можно связать также с числом апостолов, но у такой теории нет подтверждения.
Поскольку Сочельник выпадает на Рождественский пост, подают и вкушают в этот день исключительно постные блюда.
12 постных блюд на Рождество - что готовят и когда подают
Подают 12 постных блюд на вечерю перед Рождеством. Этот день накануне называют Святвечер.
Главным обрядовым блюдом является "богатая" кутья. Именно ее первой кладут на стол. В народе считается, что без кутьи в этот день садиться за стол нельзя. Пшеница всегда символизировала вечную жизнь, мед - чистоту и веру, а мак - мученичество.
Остальные блюда также очень простые и скромные. Среди них:
- узвар - символ жизни, подаренной людям Богом;
- постный борщ - отсылает своим цветом к невинно пролитой царем Иродом крови детей;
- голубцы без мяса - изобилие и благодать;
- вареники - указывают на сытость и хорошую жизнь;
- тушеная капуста - отсылает к единству и достатку;
- запеченная рыба - является особым символом христианства;
- пампушки - символ радости, счастья и святых, которые поверили в Спасителя;
- пироги с маком, грибами или капустой - единство семьи и плодородие;
- фасоль - притягивает достаток;
- грибы - отсылает к двойственной природе Иисуса, которая сочетала божественное и земное.
Некоторые еще готовят налистники с маком, варят кашу или запекают яблоки. В целом вариантов очень много. Они могут меняться в зависимости от региона и традиций.
