Рассказываем, что символизируют блюда, которые подаются на Святвечер.

Уже совсем скоро украинцы начнут отмечать самые главные и теплые праздники зимы. Все соберутся за праздничным столом, чтобы отведать 12 блюд на Святвечер, который наступает перед Рождеством.

Мы разобрались, какие 12 блюд готовят на Рождество и Сочельник.

Почему готовят 12 блюд на Рождество в Украине

Традиция собираться за столом перед Рождеством и подавать 12 постных блюд уходит корнями еще во времена язычества. Тогда люди отмечали зимнее солнцестояние и поминали предков.

Видео дня

С приходом христианства традиция приобрела новый вид. В обоих случаях было принято готовить 12 блюд, поскольку они отсылают к 12 месяцам года. Некоторые считают, что это можно связать также с числом апостолов, но у такой теории нет подтверждения.

Поскольку Сочельник выпадает на Рождественский пост, подают и вкушают в этот день исключительно постные блюда.

12 постных блюд на Рождество - что готовят и когда подают

Подают 12 постных блюд на вечерю перед Рождеством. Этот день накануне называют Святвечер.

Главным обрядовым блюдом является "богатая" кутья. Именно ее первой кладут на стол. В народе считается, что без кутьи в этот день садиться за стол нельзя. Пшеница всегда символизировала вечную жизнь, мед - чистоту и веру, а мак - мученичество.

Остальные блюда также очень простые и скромные. Среди них:

узвар - символ жизни, подаренной людям Богом;

постный борщ - отсылает своим цветом к невинно пролитой царем Иродом крови детей;

голубцы без мяса - изобилие и благодать;

вареники - указывают на сытость и хорошую жизнь;

тушеная капуста - отсылает к единству и достатку;

запеченная рыба - является особым символом христианства;

пампушки - символ радости, счастья и святых, которые поверили в Спасителя;

пироги с маком, грибами или капустой - единство семьи и плодородие;

фасоль - притягивает достаток;

грибы - отсылает к двойственной природе Иисуса, которая сочетала божественное и земное.

Некоторые еще готовят налистники с маком, варят кашу или запекают яблоки. В целом вариантов очень много. Они могут меняться в зависимости от региона и традиций.

Ранее мы рассказывали, когда носят кутью в Украине и как ее нужно правильно готовить. Далеко не все знают, что это обрядовое блюдо готовят на три разных праздника. При этом для каждого из них свой рецепт кутьи.

Вас также могут заинтересовать новости: