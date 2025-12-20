Мужчина поделился кадрами в сети и трогательно обратился к актрисе.

Новый избранник известной украинской актрисы Наталки Денисенко - Юрий Савранский - показал их совместные фото.

Напомним, ранее звезда фильма "Коли ти вийдеш заміж?" публично призналась ему в любви, чем подтвердила слухи об их отношениях. Поэтому теперь пара чаще появляется вместе, а на днях актриса праздновала свой день рождения, на котором также присутствовал Юрий. Фотографиями с вечеринки он поделился в своем Instagram и трогательно поздравил Наталку с праздником.

"Наталка моя, с днем рождения! Я всегда рядом", - подписал кадры мужчина и добавил смайлик в виде белого сердечка.

К слову, на фото пара позировала вместе на камеру и обнималась.

Напомним, Наталка Денисенко была в браке с актером-воином Андреем Фединчиком. Через восемь лет совместной жизни супруги, у которых есть сын Андрей, решили расстаться. Инициатором разрыва была актриса. Позже ей начали приписывать новые романы. Сначала с режиссером Алексеем Комаровским, а затем с манекенщиком Юрием Савранским.

