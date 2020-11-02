Судьба президентства в Молдове решится во втором туре.

В президентской гонке в Молдове сменился лидер: нынешний глава республики Игорь Додон, известный своими заявлениями о "российском Крыме", уступил первую позицию экс-премьеру страны Майе Санду.

Об этом свидетельствуют данные обработки ЦИК 98,04% протоколов, пишет Newsmaker.

В частности, Санду, возглавляющая партию "Действие и солидарность", набирает 34,39% голосов, тогда как Додон - 34,11%. Третья позиция у мэра города Бельцы Ренато Усатого - 16,9%.

Таким образом, по итогам обработки 98,27% бюллетеней Санду обходит Додона с отрывом в 0,71%.

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Как пишет "Европейская правда", в этом году большую активность проявили граждане Молдовы на иностранных участках. Во многих европейских странах сообщали о многочасовых очередях к участкам. В то же время в самой Молдове явка оказалась рекордно низкой. К закрытию участков в Молдове сообщалось, что внутри страны проголосовало 1,21 млн избирателей, а за рубежом – 140 тысяч.

Как правило, активность избирателей за пределами Молдовы играет на руку Санду - на участках в ЕС она всегда имела поддержку подавляющего большинства. К примеру, на выборах 2016, где во втором туре также соревновались Додон и Санду, на зарубежных участках (с учетом голосования в РФ) около 80% избирателей отдали голоса в пользу Санду.

Выборы президента Молдовы 2020

Первый тур состоялся в воскресенье, 1 ноября.

Порог явки в первом туре выборов составляет 33,3%. Победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели состоится второй тур.

За порядком в день выборов следят 6 тысяч полицейских. Движение по стране разрешено только транспорту вместимостью не более восьми человек.

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Автор: Юрий Годован