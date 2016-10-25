Лидер президентской гонки Молдовы назвал Крым территорией РФ

Об этом со ссылкой на телеканал RTR Moldova сообщает «Европейская правда».

Додон сделал такое заявление в эфире телеканала во время совместной встречи с кандидатом в президенты от Демократической партии Марианом Лупу.

Отвечая на вопрос ведущего, кому принадлежит Крым, Додон утвердительно заявил, что Российской Федерации.

"Вопрос, на котором настаивал наш телезритель, ваш знакомый Андрей Баштанник (ведущий обратился к Додону - Ред.), вопрос, который является решающим для него - кому принадлежит Крым?" - спросил ведущий.

"Российской Федерации", - ответил Додон.

"То есть, в вашем понимании...", - уточнил ведущий.

"Я уже ответил", - сказал Додон.

Кандидат в президенты от Демократической партии Мариан Лупу в свою очередь ответил, что Молдова не может себе позволить признание изменения границ.

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"Если Республика Молдова будет признавать изменение границ в любом месте мира, то это означает ослабление собственной позиции, и практически, подписание приговора для государственности нашей страны. Ни Крым, ни одно другое место в этом мире - Молдова не может себе позволить признание изменения границ", - сказал он.

Отметим, что соцопросы свидетельствуют о гарантированной победе Додона на выборах президента Молдовы.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Молдове объявили в международный розыск лидера пророссийской партии Ренато Усатого.