Василий Рыбников

Любому русскому дураку понятно, что акции протеста, начавшиеся в Беларуси после разгромной победы, которую Лукашенко потерпел на вчерашних выборах, физически невозможны, а значит, организованы извне. Единственной страной, чьи спецслужбы настолько могущественны, что могут позволить себе завезти в Минск для начала хотя бы десять тысяч протестующих малолетних головорезов, является Украина, однако Бацька почему-то упорно не замечает очевидного.

Весь мир облетели зажигательные кадры воспитательного избиения и ареста молодой парочки, сидевшей на лавке в минском дворике, двумя десятками местных омоновцев, вежливо обратившихся к юным преступникам с резонным вопросом: «Перемен захотели, нах#й?». Видео собрало множество лайков и сердечек от простых россиян, в частности, главного редактора одного из самых независимых мировых СМИ «Russia Today» Маргариты Симоньян. «Это жуткое видео говорит об одном. Всё норм у Лукашенко, - написала Маргарита. - По приказу так себя не ведут».

Действительно, за одну зарплату так радостно бить людей Маргарита бы, например, не стала, - только из любви к Путину или, в данном случае, к Лукашенко, но, с другой стороны, люди ли это были? Всю прошлую неделю российская пресса исследовала кровавую провокацию СБУ , которая заманила в Беларусь простых русских ребят под предлогом сезонных работ по сбору верблюжьей клубнички в Ливии, а вместо этого сначала морила их запретом на бухание, а потом и вовсе сдала беларусскому КГБ. Правдивость этой версии публично подтвердил даже агент СБУ Гордон. «Я это выписал себе», - заявил Гордон, что в переводе с украинского означает буквально следующее: «Да, это я замутил». «Какие вам еще нужны доказательства!» - возмущенно прокомментировала его слова независимая журналистка Ольга Скабеева, после чего ее в подъезде собственного дома зарезал агент СБУ, возвращавшийся с организованного им бунта в Хабаровске, но, к счастью, все обошлось.

Пользуясь тем, что власти России и Беларуси отвлеклись на переписку по поводу дальнейшей судьбы «33 богатырей» (именно так задержанных работяг почему-то все время называют российские СМИ), в Минск беспрепятственно проникли украинские боевики, в частности, крайне опасный супергей на службе Госдепа. «В Белоруссию приехал не только засланец НАТО, но и ЛГБТ-активист, - забили тревогу российские медиа . - Украинский ЛГБТ-активист и сторонник Майдана Максим Эристави оказался засланцем НАТО. «Сотрудник Атлантического совета», - уточняет политолог Александр Сосновский».

Увы, поздно спохватились: к тому времени сотрудник Атлантического совета уже успел натворить дел, сбив с верного пути огромное множество простых молодых беларусов, а те, в свою очередь, набросились на местный ОМОН, как та парочка на лавке. «Майданутые» пошли ва-банк?» - задается риторическим вопросом российская пресса . Еще бы!

В общем, после теплого поздравления Владимира Владимировича Путина с уверенной победой Александр Лукашенко просто обязан был вскрыть роль в охвативших Беларусь протестах общего врага двух братских стран, однако он почему-то либо молчит об Украине, либо отделывается мутными фразами типа «мне все равно, это вторично». Даже сейчас, после приезда опасного активиста ЛГБТ, демократически избранный президент Беларуси ведет себя подозрительно уклончиво : «Я не говорю про Украину - это, уверен, не государственная политика». Как это - не государственная политика? Неужели Лукашенко настолько запуган СБУ, что боится называть вещи своими именами?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с протестами в Беларуси. Чем сильнее они развернутся, тем большим другом для Лукашенко станет Владимир Владимирович Путин, который, как известно, познается только в беде, а уж Путин осведомлен о бедах, которые несет миру Украина, как никто другой. Вот тогда-то, видимо, все и всплывет.

Всех желающих помочь украинской армии принести познание беды российским наемникам на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук

Василий Рыбников

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