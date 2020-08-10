Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Сегодня ЦИК Беларуси объявила о победе Лукашенко.

Российский президент Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, о которой ранее сегодня заявила ЦИК Беларуси.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Кремля.

Путин заявил, что "развитие отношений двух стран отвечает коренным интересам братских народов" и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

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Таким образом, Путин стал вторым руководителем страны, который поздравил Лукашенко. Ранее это сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что Александр Лукашенко, по предварительным данным, набирает на выборах президента 80,23%. У Светланы Тихановской, по данным ЦИК, 9,9% голосов избирателей.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

После публикации данных экзит-полла тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками. В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Как минимум один человек погиб.

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